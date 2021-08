Asser moskee wil uitbreiden en nieuwe moskee bouwen

Moskee El-Moslimien in Assen wil uitbreiden. Het huidige gebouw is verpauperd en biedt niet genoeg plek voor de groeiende Islamitische gemeenschap in Assen.

"We zeggen al 30 jaar dat we een nieuwe moskee gaan bouwen, maar nu komt hij er eindelijk", vertelt voorzitter Mohamed El Mourabit. De Marokkaanse moskee bevindt zich in een voormalige school aan de Mr. Groen van Prinstererlaan.

Oud en verpauperd

"Het is een heel oud gebouw en het is verpauperd. Dat kan niet zo lang meer mee", vertelt hij. Daarnaast biedt de moskee te weinig ruimte. Door de 1,5 meterregel mogen er maar zestig mensen binnen bidden. El Mourabit: "Daarna doen we de deur dicht. De rest moet buiten bidden. In de regen en de wind."

Het plan voor een nieuwe moskee lag er al jaren. De afgelopen tijd zijn er verschillende opties onderzocht. Zo was het bestuur van de moskee samen met de gemeente lang op zoek naar een geschikt pand. Dat was er niet en daarom is nieuwbouw de beste optie, vindt de voorzitter.

Negen ton

De fundering blijft staan maar verder wordt alles nieuw gebouwd. Dat gaat ongeveer negen ton kosten. "We hebben per gezin een bedrag afgesproken en de rest hopen we met gulle donateurs bij elkaar te krijgen." Op Facebook worden benefietacties georganiseerd waar moslims uit het hele land geld kunnen doneren. De teller staat inmiddels bijna op een half miljoen, laat de voorzitter weten.

De vergunningen zijn aangevraagd en El Mourabit hoopt dat ze snel kunnen beginnen met de bouw. "De nieuwe moskee is belangrijk voor de toekomst. En het gaat er heel mooi uitzien", vertelt hij trots.

Geld uit Saoedi-Arabië

In 2018 ontstond er nog ophef over de Asser Moskee omdat ze 750.000 euro hadden aangevraagd in Saoedi-Arabië voor een nieuwe moskee. El Mourabit begrijpt de ophef van de afgelopen periode niet. "Wij hebben dat geld niet stiekem aangevraagd. We hebben toestemming gekregen van de gemeente." Een brief van de gemeente, waarin toestemming wordt gegeven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de transactie, bevestigt dit.

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorg dat hiermee de fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, naar Nederlandse gebedshuizen wordt gebracht. El Mourabit noemt dit een 'leugen': "De enige voorwaarde die aan het bedrag zat, was dat wij ook een eigen bedrag van 25 procent moesten inleggen aan de bouwkosten." Uiteindelijk is het bedrag er volgens de voorzitter nooit gekomen.

