Afstandsregel vervalt op hbo en mbo: 'Hier worden we blij van'

De schoollocaties in Drenthe hebben lang gewacht op het nieuws van het afschaffen van de afstandsregel.

"Als de anderhalve meter eraf mag, dan zij we daar heel erg blij mee", vertelt een woordvoerder van NHL Stenden, met locaties in Emmen en Meppel. "Van dat scenario zijn we voor een deel ook uitgegaan, en we hebben die roosters ook op die manier ingericht."

De studenten hebben onderwijs op locatie namelijk gemist. "Het 'alleen' studeren op je kamertje heeft niet iedereen goed gedaan. We weten dat studenten blij worden van dit nieuws."

Voorbereidingen

Ook Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-college in Hoogeveen is verheugd met het nieuws. "Ook wij hebben de roosters ingericht met het idee dat er weer veel kan", vertelt hij. Voor de zomer had de school twee scenario's: het scenario dat er weer 'gewoon' lesgegeven kan worden, en eentje met deels online-onderwijs. "We zijn hier dus op voorbereid."

Op het mbo, zoals bij het Alfa-college, was voor de zomer al meer mogelijk dan binnen het hbo. Dat komt onder meer vanwege de praktijklessen op de school, waarvoor leerlingen op locatie mochten komen. "Daarnaast werken wij met meer kwetsbare leerlingen, die direct contact met de school nodig hebben om verbinding met de school te houden."

Ook heeft het Alfa-college geen last van de maatregel dat er maximaal 75 studenten per collegezaal toegelaten mogen worden. "Wij hebben niet echt grote hoorcolleges met die aantallen."

Handen wassen blijft

Ondanks de versoepelingen gaat Van der Wijk er wel vanuit dat de basismaatregelen op de school intact blijven. "Die zullen we voor een deel blijven handhaven omdat dat veiliger is. We moeten voorzichtig blijven. Dus hygiënemaatregelen als handen wassen en pompjes met desinfectiemiddel blijven we waarschijnlijk houden. Misschien moeten er ook wel speciale looprichtingen blijven."

Voor leerlingen binnen het hbo en mbo gloort er na vanavond in ieder geval meer hoop voor een relatief 'ouderwets' schooljaar. Meer fysiek, en minder online.