Dick Lukkien: 'We speelden goed genoeg om te winnen, maar alles moet beter'

Was de voorbereiding nu werkelijk zo goed of zat het in die oefenduels ook extreem mee voor FC Emmen? Feit is dat de nederlaag tegen FC Eindhoven een fikse dreun was voor de supporters.

"Één punt uit twee duels. Dat is iets minder dan ik had gedacht", gaf Dick Lukkien eerlijk toe. "Natuurlijk ben ook ik enorm teleurgesteld in het resultaat. Het is eigenlijk net als vorige week. Het was niet top, maar we speelden goed genoeg om de wedstrijd te winnen. Vier kansen binnen 12 meter van de goal waren echter niet aan ons besteed en dan verlies je ook nog eens door een schlemielige goal."

"Voetbal is eigenlijk een heel simpel spelletje" vervolgt Lukkien. "Kom je voor of juist achter in een wedstrijd én maak je een vroege goal óf duurt het juist lang tot je een bal in het net weet te krijgen. Die dingen bepalen vaak het verloop van de wedstrijd. In de voorbereiding hebben we ook wel momenten gehad waarop we op achterstand konden komen, maar kwamen we juist op voorsprong door een vrije bal in de kruising of een schitterende lob. Nu krijgen we vier kansen binnen 12 meter die er niet in gaan."

'Alles moet beter'

"Alles moet beter. FC Eindhoven, met alle respect voor die ploeg, moet negentig minuten lang zwaar onder druk gezet worden door ons. In een hoog tempo, met veel overlappingen en met drive naar de goal en dat heb ik eigenlijk alleen maar een fase na rust gezien."