Dorp Linde heeft eigen plan om natuur te helpen en rups aan te pakken

Onder de naam Bewonersinitiatief Linde wordt het project opgestart. "Het gaat om het bevorderen van de diversiteit in Linde en omstreken", zegt voorzitter van Plaatselijk Belang Martijn Mulder. Ook de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups wordt daarin meegenomen. "Er staan hier duizenden eikenbomen", vertelt Mulder. "De rups kun je bestrijden met stofzuigers en aaltjes, maar je kunt ook nestkastjes ophangen om natuurlijke vijanden (mezen, red.) te lokken."

Mulder zag de afgelopen jaren het aantal vlinders en insecten afnemen in de omgeving. "We willen mensen mobiliseren om mee te doen. In Linde, maar we hebben ook contact met de buurtschappen", doelend op Nolde, Paardelanden, Schrapveen, De Tippe, Paardelanden en de Vuile Riete.

Aanpassingen in tuinen

Mulder hoopt dat bewoners zelf eenvoudige aanpassingen in hun tuin gaan doen om de biodiversiteit te laten toenemen, zoals het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Ook de verstening moet tegen worden gegaan. Een tuin vol bestrating trekt immers minder beestjes aan dan een groene tuin vol planten.

Verder moeten er meer bloemrijke bermen rond Linde komen, meer variatie in planten en bomen met meer inheemse soorten en moeten slootkanten anders onderhouden worden. "We willen ook graag de boeren in het gebied betrekken, om te kijken of zij meerjarige planten in de akkerranden willen. Dat trekt insecten aan."

Enthousiasme

Mulder schreef verschillende fondsen aan en haalde al duizenden euro's binnen voor de plannen. Vooruitlopend op het project stelde Landschapsbeheer Drenthe al veertig nestkastjes ter beschikking.

Mulder: "Een oproep om die op te hangen op de schoolroute naar Dedemsvaart werd enthousiast ontvangen. Binnen een poep en een scheet waren de veertig kastjes opgehangen." Voor Mulder een teken dat het draagvlak in het dorp groot is. Door dorpsbewoners actief te betrekken hoopt hij dat ook de sociale cohesie in het dorp verbetert.

Ecoduct

Al jaren strijdt Plaatselijk Belang Linde voor een veilige fietsverbinding met Dedemsvaart. Die zou mogelijk over het ecoduct Stiggeltie komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. Inmiddels is bekend dat er een losse fietsbrug over de N48 komt, maar het zaadje voor het nieuwe project werd gepland.

Want doordat Plaatselijk Belang zich ging verdiepen in wat er allemaal over het ecoduct liep aan beestjes, werd het bewustzijn van de stand van de natuur vergroot. Het bewonersinitiatief heeft als doel om in 2023 in ieder geval 250 vogelnestkasten te hebben hangen in de omgeving en minstens 20 vleermuiskasten. Ook moeten er zichtbaar meer vlinders en insecten te zien zijn en minder eikenprocessierupsen. En 'bij minstens 15 huishoudens kent de tuin meer biodiversiteit door kleine en grotere aanpassingen'.

Lees ook: