Rademakers Gieterij in Klazienaveen maakt doorstart en gaat maandag weer open

Het bedrijf produceert hoogwaardig grijs gietijzer, waaronder putdeksels. Het in 1909 opgerichte Rademakers ging eind juni failliet, omdat de aandeelhouders niet meer verder wilden financieren. Alle honderd werknemers kregen ontslag. Zestig mensen krijgen hun werk terug.

'Efficiënter werken'

Velthuis is blij dat er duidelijkheid is voor het personeel, maar betreurt het dat niet alle werknemers weer aan het werk kunnen. "We moeten veertig mensen loslaten om zestig arbeidsplaatsen te behouden. Dat is jammer, maar het betekent wel een forse verlaging van de loonkosten. Verder hebben we de machines aangepast, zodat ze efficiënter werken. Ook dat scheelt veel geld."

Niet naar China

De doorstart is mogelijk dankzij een groep financiers. Velthuis: "Ze vinden het belangrijk dat afnemers in Nederland terecht kunnen voor hun product en niet naar China moeten. Dat lijkt goedkoper, maar de wereldwijde logistiek is tegenwoordig kwetsbaar en minder duurzaam." Ook hebben alle klanten aangeven zaken te willen blijven doen met het Drentse metaalbedrijf en dicht bij huis te willen kopen.

Lees ook: