Beachvolleybalster Stam naar finale EK

Katja Stam uit Klijndijk heeft zich met haar partner Raïsa Schoon geplaatst voor de finale van het EK Beachvolleybal in Wenen. In de halve finale versloeg het duo vanochtend Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka uit Letland. Het werd 2-1: 21-15, 15-21 en 15-11,

In de eerste set namen Stam en Schoon al snel afstand van het Letse duo en wonnen eenvoudig die eerste set. Graudina en Kravcenoka namen in de tweede set al snel een paar punten voorsprong en dat konden de Nederlandse vrouwen niet meer repareren. In de derde set namen Stam en Schoon al snel een 3-1 voorsprong en die marge hielden ze vast tot 9-7. Daarna kwam het Letse duo langszij, maar vanaf 11-11 werd het beslissende gaatje geslagen.

Stam (22) en Schoon (19) vormen pas ruim een jaar een koppel. Ze plaatsten zich verrassend voor de Olympische Spelen waar ze, nadat ze als derde waren geëindigd in de groep, werden uitgeschakeld in de tussenronde. In Wenen maken ze hun EK-debuut. "Ik kan het niet geloven dat we in de finale staan. We begonnen goed, kenden een terugval, maar zijn blijven knokken", vertelde Stam na de partij op de Heumarkt in hartje Wenen.

In de finale wacht een wedstrijd tegen Tanja Betschart en Nina Hüberli uit Zwitserland of het Duitse duo Karla Borger en Julia Sude.