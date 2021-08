Glenn Bijl: 'Ik kies voor de competitie, het salaris, de stad én het avontuur'

Dat was exact twee uur na zijn korte speech op het veld, waarin hij de fans, zijn familie en technische staf bedankte voor de afgelopen jaren. "Ik wil de technische staf bedanken dat ze vanaf de eerste dag vertrouwen in me hadden en dat vertrouwen heb ik ook in hen. Ik ben ervan overtuigd dat ze jullie weer naar de eredivisie gaan brengen."

Na zijn woorden maakte Bijl een ereronde. "Dat is toch best wel apart", aldus Bijl. "Het is toch wat ongemakkelijk. Bij een goal juich je en doe je gek, maar dat kan je niet doen tijdens zo'n rondje. Maar ik heb ervan genoten."

Mooiste moment

"Mijn mooiste moment in het shirt van FC Emmen? Dat was de goal tegen ADO Den Haag, de eerste treffer ooit van de club op het hoogste niveau. Die gaat de geschiedenisboeken in. Natuurlijk was de promotie ook fantastisch, maar die ervaring deel ik met twintig anderen. Die eerste goal is en blijft uniek."

Bijl vertrekt woensdag naar Rusland om in Moskou gekeurd te worden en verwacht over twee weken zijn debuut te maken in de Premjer-Liga.