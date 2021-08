60 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe is tot vanochtend 10.00 uur melding gemaakt van 60 nieuwe positieve coronatestuitslagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een meer dan gisteren.

Er zijn geen overlijdens in onze provincie bekend. Ook is er niemand opgenomen in het ziekenhuis. In de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn geen besmettingen gemeld. De gemeente Emmen had met 15 besmettingen het hoogste aantal. Over de afgelopen week worden gemiddeld 45 positieve tests per dag gemeld in Drenthe.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 14-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1595 7 20 Assen 4370 (+8) 69 15 Borger-Odoorn 1698 33 15 Coevorden 3101 (+6) 57 31 Emmen 9606 (+15) 170 80 Hoogeveen 5085 (+12) 77 41 Meppel 2568 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2239 (+5) 36 30 Noordenveld 2014 32 26 Tynaarlo 1889 (+2) 25 24 Westerveld 1057 (+1) 17 21 De Wolden 2168 (+6) 33 24 Onbekend 64 (+1) 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur 2349 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 348 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2.325 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 10 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Na vier dagen van daling is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen weer iets toegenomen. In totaal houden nu 652 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zes meer dan een etmaal eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 454 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, vier meer dan vrijdag. Daar werden 80 nieuwe patiënten opgenomen, het hoogste aantal sinds begin deze maand.

Op de intensive care steeg het aantal ernstig zieke coronapatiënten met 2 ten opzichte van een dag eerder. Daar liggen nu 198 patiënten.