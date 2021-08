Overlasthanen Utrecht aangekomen in Dalen, nu de hennen nog

Medewerkers van het Ganzenparadijs hebben vrijwel alle hanen meegenomen en dat was een flinke klus. "We moesten onze vangkralen negen keer opnieuw opbouwen om de kippen in groepen te vangen. Pas rond half drie waren we weer terug in Dalen", vertelt Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs.

Gevaarlijk

De gemeente Utrecht wilde de kippen om meerdere redenen laten verwijderen. Ze veroorzaakten geluidsoverlast en staken zomaar de weg over, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde. Het voer van de kippen trok ook ongedierte zoals ratten aan. De hennen werden daarnaast vaak verwond door de hanen, waar er veel meer van in het park rondliepen.

In Dalen gaan de kippen eerst twee weken in een quarantainehok van de vogelopvang. Ze worden gecontroleerd op ziektes of verwondingen en zo nodig behandeld. Daarna mogen ze in een verblijf met nog veel meer hanen, waar ze de rest van hun leven kunnen slijten. "En al die hanen bij elkaar gaat heel goed. Zie het als mannen in een kroeg: onderling is dat ook hartstikke gezellig, tot het moment dat er een vrouw binnenkomt", lacht Hof.

'Hennen ook naar Drenthe'

Een groep van zo'n veertig hennen mocht achterblijven in Utrecht, maar Hof wil die vogels het liefst ook naar Dalen halen. Hof: "Er hoeft maar één iemand een paar hanen in het park te dumpen en dan lopen er volgend jaar weer evenveel kippen. Het is niet de bedoeling dat ik ieder jaar weer naar Utrecht moet om hanen te vangen, dus ik zou de hennen ook graag meenemen."

De kippen in het Julianapark houden is volgens Hof ook mogelijk, maar dan zouden ze niet meer vrij rond moeten scharrelen. "Er is een hertenkamp in het park waar ook al kippen lopen. Als de gemeente ze daar naartoe brengt, voert en verzorgt, dan kunnen ze daar prima blijven. Maar vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het niet goed om ze in het wild te laten rondlopen."