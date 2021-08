ACV simpel langs Hollandia in eerste voorronde KNVB beker

ACV viert een treffer tegen Hollandia. De Asser club plaatste zich simpel voor de tweede voorronde in het bekertoernooi (Rechten: RTV Drenthe)

ACV heeft zich moeiteloos geplaatst voor de tweede voorronde van de KNVB beker. De Drentse zaterdagderdedivisionist won in Hoorn met 5-1 van Hollandia, dat uitkomt op het zelfde niveau maar dan op de zondag.

Het was voor de formatie van trainer Fred de Boer de eerste officiële wedstrijd sinds september vorig jaar, al was dat niet te zien. De Asser club speelde fris en won dik verdiend.

Eigenlijk had het bij rust al een gelopen koers moeten zijn, maar ACV kon in de beginfase het overwicht (en de bijbehorende kansen) niet omzetten in treffers. Justin Mulder, Freddy Quispel en Niels Grevink hadden het vizier nog niet op scherp.

Verrassende achterstand

En als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander het vaak wel. Het overkwam ook ACV. In de 28e minuut zorgde Sven Deen voor de verrassende 1-0. Bij ACV dacht iedereen aan buitenspel, maar de vlag van de assistent-scheidsrechter bleef naar beneden.

Vlak voor én na rust: van 1-0 naar 1-2

Vlak voor rust kwam ACV op gelijke hoogte. Freddy Quispel, één van de nieuwelingen in de selectie, schoot fraai in de bovenhoek: 1-1. Direct na de pauze was het opnieuw raak. Ditmaal gingen de credits volledig naar een andere nieuweling, Niels Grevink. Na een fraaie solo schoof hij de bal beheerst achter Hollandia-doelman Huub Schuurman.

Na een uur spelen vonden beide doelpuntenmakers (met een FC Emmen-verleden) elkaar en was het Quispel die op aangeven van Grevink de 1-3 scoorde. Het betekende de beslissing in de wedstrijd. Toch bleef ACV zoeken naar meer goals en die kwamen ook. Door een eigen treffer werd het 1-4 en een knappe kopgoal van invaller Mark Jagt betekende de 1-5.

Nog één horde op weg naar het hoofdtoernooi

ACV bekert door en speelt op 21, 22 of 23 september (op een doordeweekse dag dus) in de tweede voorronde voor een plek in het hoofdtoernooi. Dan zal ook FC Emmen instromen.