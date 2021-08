Buurtbewoners Bovensmilde restaureren monument schoolgijzeling: 'iedereen mag steentje bijdragen'

Het monument is bekleed met stukjes mozaïek, die in de loop van de jaren zijn gaan loslaten. De buurt vond het daarom hoog tijd voor een opknapbeurt. "We halen de meest beschadigde steentjes er uit en de stenen die wat minder beschadigd zijn werken we bij", vertelt initiatiefnemer René Kaiser.

Gijzeling

Het monument werd acht jaar geleden geplaatst midden in het dorp, ter nagedachtenis aan de schoolgijzeling in 1977. Daarbij hield een groep Molukse jongeren 105 kinderen en 5 onderwijzers gegijzeld. De gebeurtenis had grote impact in het dorp.

Het monument staat op de BrinkBaru, het gemeenschappelijke terrein in het dorp. Het terrein moest een brug slaan tussen de Molukse en niet-Molukse gemeenschap. Inmiddels vinden er geregeld activiteiten plaats en is de onderlinge band uitstekend. "De herinnering aan de gebeurtenis speelt altijd mee", legt Kaiser uit. "Maar het neemt een minder heftige plek in. Behalve een herdenkingsmonument is het nu ook een plek om bij elkaar te komen voor activiteiten."

Verbinding maken

Die gemeenschappelijke band komt nu dus ook tot uiting bij de restauratie, waarbij iedereen binnen of buiten de wijk wordt opgeroepen om mee te helpen. Tot tevredenheid van welzijnswerker Jeannette Kuin, die ook bij het project betrokken is. "Kunst is een enorm mooie manier om mensen samen te krijgen. Ze raken met elkaar in gesprek, krijgen een stukje historie mee en maken daardoor verbinding. Geweldig."

Het herstel van het monument gaat nog wel even duren, de initiatiefnemers denken dat het eerste deel aan het eind van het jaar klaar is.