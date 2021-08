Stadse planten onder de loep

Willem Braam, een van de floristen, inspecteerde een kilometerhok midden in het dorp. Dit topografische hok van een bij een kilometer wordt nauwkeurig doorlopen, de aanwezige wilde planten worden in een app afgevinkt.

"Dit is voor wetenschappelijk onderzoek. Welke soorten komen waar voor? Er zijn soorten die zeldzaam zijn, waarvan duidelijk moet zijn waar ze voorkomen en of er beschermende maatregelen voor genomen moeten worden", legt Braam uit. "Maar we vinden het zelf ook heel leuk om zo'n gebied helemaal te doorzoeken, en soms vind je heel verrassende dingen." Zo zijn vandaag onder meer liggende ganzerik, eekhoorngras, rosse vossenstaart en Duits viltkruid gevonden.

Doorlopende verandering

"Normaal zitten we meer in buitengebieden, in bossen, heide, hooilanden enzovoorts. Maar een keer in het jaar gaan we stedelijk gebied onderzoeken, omdat daar heel andere soorten tegenwoordig voorkomen. Dat heeft te maken met dat het in een stedelijke omgeving warmer is dan in een buitengebied, het kan er wel vijf tot zeven graden warmer zijn."

"Natuur verandert doorlopend, en zeker in stedelijke omgevingen zie je heel snel dingen veranderen. Elk jaar worden er pakweg twintig tot dertig nieuwe soorten gezien in Nederland. Dat komt door de opwarming van de aarde, vanuit het zuiden rukken soorten op, vanuit tuinen en parken verwilderen planten. Soorten die vroeger keurig in parken en tuinen bleven staan, die verspreiden zich steeds gemakkelijker."

Met sprongen vooruit

Om dit allemaal in kaart te brengen is de hulp van plantenkenners heel welkom. Braam ziet de belangstelling voor wilde planten groeien. "Excursies zijn drukker dan een jaar of tien geleden. Het gaat met sprongen vooruit. Hoe meer mensen hun ogen in het veld hebben, hoe meer gegevens beschikbaar komen en hoe zekerder we zijn van bepaalde opnames."

