Hondenliefhebbers suppen met viervoeters op het Paterswoldsemeer

Suppen doe je normaal gesproken in je eentje op een uit de kluiten gewassen surfboard met een peddel in je hand, maar sinds kort kun je ook je hond mee op het water nemen. En dat is een succes, volgens Herman Kuis van supverhuur Supperdupper.

Per toeval

Het idee om mensen te laten suppen met hun hond kwam volgens Kuis per toeval. "Er kwamen wel eens mensen die hun hond meenamen en vroegen of ze die ook mee op de sup mochten nemen. Dat kan gewoon en het leek me wel leuk om dat aan te gaan bieden", zegt Kuis.

De rashondenclub supt vandaag voor het eerst en ziet het vooral als een leuk uitje. "We zoeken altijd naar activiteiten om onze leden iets extra's te bieden en tijdens het zoeken kwamen we suppen tegen. Honden houden meestal wel van water en het leek ons erg leuk om dit met onze leden te doen", vertelt Harmanda Olthof van NKC Groningen.

'Een beetje spannend'

De honden vinden het volgens Kuis in het begin vaak spannend om op de sup te gaan. Al verschilt dat enorm per hond. "Sommigen springen er zo in een keer op en dan moet je moeite doen op op het board te blijven zitten. Anderen hebben wat meer tijd nodig en vinden het een beetje spannend aan het begin". vertelt Kuis. "Maar uiteindelijk vinden de honden het erg leuk. Tot nu toe gaat het erg goed."

Olthof ziet ook dat de honden en hun baasjes het erg naar hun zin hebben. Veel honden staan kwispelend aan boord van hun plank, schieten tussen de benen van hun baasje door of staan rechtop aan de voorkant van het board. Olthof: "De honden die hier op de plank staan hebben al wel wat gedragslessen gehad, dat is wel belangrijk. Maar de meesten staan na een paar minuten gewoon lekker op de plank op het water."