Corsowijken Eelde met opgeheven hoofd aan het werk: 'We zijn blij dat we samen zijn'

Aan een grote tafel zitten een aantal leden van corsowijk Confrérie des Fleurs. Ze zijn klaar om te beginnen. Het knutselwerk ligt klaar op tafel. Drie dames houden zich in een ruimte bezig met de versieringen, of zoals ze het zelf noemen: de freubelwerkjes. Vier anderen werken in de ruimte ernaast aan de wagen. Door weer samen aan de slag te gaan, komt het corsogevoel wel weer tot leven, vertelt penningmeester Evelyne Slagter.

Het klinkt misschien gek: werken aan een corsowagen terwijl er niet wordt gereden. Vorig jaar werden er mozaïeken gemaakt, die langs de kant van de weg stonden. Dit jaar wordt er een soort van mozaïekenwagen gebouwd. Aangezien er veel onzekerheid was de afgelopen maanden of wat er wel en niet mocht, hebben veel wijken hun ontwerp wel op een onderstel gezet. "Dan kunnen we er altijd mee rijden", aldus Theo Stroetinga van corsowijk Hooiweg-Schelfhorst. "Maar dat is inmiddels ook al van de baan."

Plekken onduidelijk

Ondertussen heeft het corsobestuur een aanvraag gedaan voor een route vanaf de Helmerdijk. Wie het wil kan dan vanaf daar langs de mozaïeken lopen. De gemeente Tynaarlo moet hierover nog een beslissing nemen. Voor de corsowijken is het dus nog onduidelijk waar hun mozaïek komt te staan.

Corsowijk Hooiweg-Schelfhorst is druk bezig met de voorbereidingen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Genieten van wat kan

"Het plezier is er voor mij niet minder om", vertelt Henk-Jan Sinkgraven van corsowijk Confrérie des Fleurs. "Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn dat het niet een corso is als andere jaren. Maar laat het zo maar even gebeuren en laten we genieten van de dingen die kunnen."

Volgens Stroetinga is de keuze van het bestuur om geen rijdende optocht te organiseren en het iets soberder uit te voeren, een goede geweest. "Het financiële risico was veel te groot als je alles op het laatste moment moet afgelasten. Die uitgaven die je dan gedaan hebt, die krijg je niet meer terug!"

De beide wijken hebben een grote wagen waar nog veel aan moet gebeuren. In de avonduren wordt stug doorgewerkt. Op z'n minst wordt er twee avonden in de week aan een wagen gewerkt. "Voor mij is het corso al begonnen", zegt Sinkgraven doelend op het voorbereidende werk.

Verlangens naar het oude

Het 65ste corso begint over drie weken. Opnieuw is het vanwege het coronavirus een bijzondere editie. De liefhebbers verlangen naar een normaal jaar: één zonder gebonden te zijn aan de coronamaatregelen. Eén waar de corsowagens met al hun pracht en praal door Eelde mogen paraderen. Maar zo'n feest is het dit jaar nog niet.

Toch wordt er met opgeheven hoofd doorgewerkt. "We zijn al blij dat we er iets kan kunnen maken en dat we samen kunnen zijn", geeft Slagter aan. "Mooi dat we samen plezier kunnen maken en hier tijdens het bouwen ons beste beentje voor kunnen zetten"