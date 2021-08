42 nieuwe coronagevallen en één ziekenhuisopname in Drenthe

Het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen dat afgelopen week dagelijks werd geteld in onze provincie ligt op 43. Daar zit het aantal van vandaag dus iets onder.

Meeste besmettingen in Emmen

De afgelopen 24 uur is ook één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Dat is iemand uit de gemeente Emmen. Daar is ook het hoogste aantal besmettingen geteld: elf in totaal.

In alle andere Drentse gemeenten bleef het aantal nieuwe besmettingen onder de tien. In Aa en Hunze en Noordenveld werden helemaal geen nieuwe coronagevallen gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 15-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1595 7 20 Assen 4374 (+4) 69 15 Borger-Odoorn 1699 (+1) 33 15 Coevorden 3105 (+4) 57 31 Emmen 9617 (+11) 171 (+1) 80 Hoogeveen 5090 (+5) 77 41 Meppel 2571 (+3) 34 27 Midden-Drenthe 2240 (+1) 36 30 Noordenveld 2014 32 26 Tynaarlo 1895 (+6) 25 24 Westerveld 1058 (+1) 17 21 De Wolden 2174 (+6) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijk ook iets minder besmettingen

Het afgelopen etmaal zijn in heel Nederland 2298 positieve tests gemeld bij het RIVM, iets minder dan gisteren. Vorige week zondag waren er iets meer besmettingsgevallen, namelijk 2312.

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt nog wel, maar veel minder hard vergeleken met een paar weken geleden. Nu ligt dat op 2317, gisteren lag het zevendaags gemiddelde op 2319 en de dag daarvoor op 2329.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met drie. Dat het overlijden van coronapatiënten nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd. Gisteren werden zes sterfgevallen geregistreerd.

Meer ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opnieuw iets toegenomen: In totaal liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu tweehonderd ernstig zieke coronapatiënten. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 471 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, zeventien meer dan zaterdag.