De week van Drenthe: Slechte zomer voor buitenbaden en meer overlast van jongeren

Iedereen was hartstikke blij toen zwembaden eerder dit jaar, na de lockdown, weer open mochten, maar voor buitenzwembaden is 2021 alsnog geen jaar om over naar huis te schrijven. Door het matige zomerweer blijven veel mensen weg, waardoor het veel rustiger is dan andere zomers en er dus een stuk minder omzet wordt gedraaid. En er is meer kommer en kwel als het om water gaat, want varen met een hoop eendenkroos in de Drentse kanalen, is ook niet bepaald leuk. Het is bootjeseigenaren een doorn in het oog.

Meer overlast

Het coronavirus heeft ons een hoop ellende opgeleverd en nu blijkt dat ook de overlast van jongeren is toegenomen. Sinds vorig jaar maart is het aantal meldingen dat in heel Nederland - en ook in Drenthe - werd gedaan over overlastveroorzakende jongeren flink gestegen ten opzichte van 2019 en eerdere jaren. Het gaat dan om hangjongeren die met name lawaai maken en afval op straat weg gooien.

En wanneer komt er nu eens duidelijkheid over het TT Museum, dat al heel lang op de planning staat voor Assen? Het bestuur van de organisatie die erachter zit, heeft het gevoel dat het door de gemeente Assen van het kastje naar de muur wordt gestuurd en wil nu duidelijkheid.

Bekijk hieronder het weekoverzicht: