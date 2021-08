Geen bluesfestival, maar theater en andere optredens tijdens Groeten uit Grolloo

Regisseur Gretha Visser stond vorig jaar, toen het Holland International Bluesfestival niet doorging vanwege de corona-uitbraak, met vrienden op de camping toen het idee voor Groeten uit Grolloo ontstond. "Het is echt ook ontstaan op deze plek. We zaten in een soort cirkel bij het kampvuur met muzikanten en theatermakers", vertelt regisseur ze enthousiast.

Enthousiast

Campingeigenaar Roel-Poppe Lubbers was ook gelijk enthousiast over het idee. "Wij richten ons vooral op groepen. Dat was vorig jaar niet echt mogelijk door corona. Ook vinden we het leuk om evenementen te organiseren. Tijdens het bluesfestival hebben we normaal gesproken ook heel veel gasten. Dit past daar heel erg mooi bij."

Verschillende caravans, strobalen en picknickbanken staan op het terrein. Gezellige verlichting en vuurkorven zorgen 's avonds voor de sfeer. "De première was super. Mensen genieten er echt weer van", zegt Visser. "Het stuk gaat over relaties. Dus het is een bekend thema. Het gaat om vier stellen en die confronteren elkaar of worden geconfronteerd met zichzelf. Het draait uit op een lange nacht met heel weinig slaap."

Kleinschalig

Met een kaartje en een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs kunnen bezoekers naar binnen. Per voorstelling zijn maximaal 200 bezoekers welkom. "We mogen nu hier ook de anderhalvemeterregel loslaten sinds gisteren", zegt Lubbers. "En officieel mogen we maximaal 750 gasten ontvangen, maar we hebben er bewust voor gekozen om het kleinschalig te houden."

Of dit volgend jaar opnieuw wordt georganiseerd? "Daar hebben we het niet over gehad nog. Maar wat mij betreft wel. Ik zie dat wel voor me", besluit de campingeigenaar.

Na elke voorstelling speelt er een band. Vanmiddag was het Eddy Current & The Field die optrad, na anderhalf jaar gedwongen pauze. "Of we het nog wel kunnen? Ik denk het wel, hoor", zegt drummer Bart Bosker. "We spelen al meer dan tien jaar met elkaar en hebben er zo'n zin in. We zitten al op de wip, zo van: wanneer mogen we? Maar we moeten nog even wachten tot de voorstelling is afgelopen."

Tot en met 22 augustus wordt Groeten uit Grolloo georganiseerd. Wie er bij wil zijn, moet opschieten; de kaarten raken snel uitverkocht.