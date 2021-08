Samenvatting Hollandia - ACV (KNVB Beker)

Voor het eerst sinds september 2020 kwam er weer een Drentse amateurvoetbalclub in actie in een officiële wedstrijd. Het Asser ACV speelde gisteravond in Hoorn in de eerste voorronde van de KNVB beker tegen Hollandia. Het werd 5-1 voor de ploeg van trainer Fred de Boer.

Op 21, 22 of 23 september wacht de tweede voorronde voor de zaterdagderdevisionist. Wordt er dan weer gewonnen dan zit ACV in het hoofdtoernooi, waarin ook FC Emmen zal uitkomen.

Bekijk hieronder de samenvatting van het duel van gisteravond:

ACV-trainer Fred de Boer was zeer tevreden met het resultaat. "Natuurlijk zien we dit ook deels als een oefenduel op weg naar de competitie, maar ik heb de jongens ook gevraagd of ze graag het hoofdtoernooi willen bereiken en dan een BVO willen treffen. Nou dat willen ze en dat hebben ze ook laten zien tegen Hollandia."

Volgende week wacht FC Lisse in de competitie, opnieuw in de zaterdag 3e Divisie. "Dat wordt een pittige klus, want FC Lisse is vele malen sterker dan Hollandia. Wat ons doel wordt komend seizoen? In eerste instantie zat dat overleven zijn en eigenlijk willen we elke wedstrijd groeien en beter worden."