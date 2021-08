Eerste Indië-herdenking Hoogeveen: 'Het verhaal blijven vertellen'

Het taptoesignaal klinkt bij het oorlogsmonument aan de Zuiderweg in Hoogeveen. Enkele tientallen mensen waren vanmiddag aanwezig bij de eerste Indië-herdenking in Hoogeveen. Op 15 augustus herdenkt Nederland de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië.

De Japanse capitulatie markeerde vandaag 76 jaar geleden het wereldwijde einde van de Tweede Wereldoorlog. In Den Haag vindt al jaren een landelijke herdenking plaats, maar de pas opgerichte Stichting Veteranen Hoogeveen vond het tijd worden dat Hoogeveen een eigen herdenking kreeg.

Grote Molukse gemeenschap

"Ik ben zelf geboren in Indonesië en heb me altijd afgevraagd waarom er hier geen herdenking was", vertelt voorzitter Glenn Bloemberg. "Dat was een goede reden om er dit jaar wel één te organiseren. Daarnaast heeft Hoogeveen een grote Molukse gemeenschap, waarvan veel mensen met een KNIL-achtergrond een direct verband hebben met deze herdenking en geschiedenis."

Bij de herdenking spraken meerdere mensen, onder wie wethouder en locoburgemeester Jan Zwiers. "De boodschap van die speech is dat we het verhaal moeten blijven vertellen en moeten blijven leren van onze geschiedenis", zegt hij. "Zoals ik de verhalen heb gehoord van mijn grootvader over de Tweede Wereldoorlog, zo hoort dat ook te gaan met de gebeurtenissen in Nederlands-Indië."

Met elkaar delen

Bloemberg sluit zich daarbij aan en hoopt dat de herdenking ook bijdraagt aan meer begrip voor de veteranen. "Er zijn een kleine driehonderd veteranen in Hoogeveen. Dat zijn mensen die gewoon in de samenleving meedoen, maar niet altijd in hun uniform. Door ze bij deze herdenking te betrekken, willen we aangeven dat we bij hen horen en zij bij ons én dat we het verhaal onderling met elkaar moeten delen."