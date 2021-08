Iwema 14e in ultrakorte MotoE-race in Oostenrijk

Jasper Iwema is op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg als 14e geëindigd in de MotoE-race. De Drent verdiende daar 2 punten mee in de strijd om de wereldtitel.

Vanwege de regenval werd de race in de MotoE-klasse ingekort tot slechts vijf ronden. De winst ging naar de Duitser Lukas Tulovic voor Eric Granado, Dominique Aegerter en Fermin Aldeguer.

In het kampioenschap, met nog twee races te gaan, gaat Allessandro Zaccone nog steeds aan de leiding. De Italiaan, die zesde werd in Oostenrijk, heeft 80 punten. Granado, die tweede staat, is hem genaderd tot 7 punten. Op plek 3 staat Jordi Torres met 72 punten en Aegerter volgt op plek 4, met 69 punten.

Iwema bezet in het klassement de 17e plaats met 9 punten.

'Tevreden over mijn race vandaag'

"Het was vanmiddag een vreemde race door de baanomstandigheden. Ik maakte een goede start en in de eerste bocht moest ik contact met andere rijders vermijden waardoor ik een aantal posities verloor. Ik herstelde me later, voerde mijn tempo op en passeerde enkele rijders, dat is racen. Ik ben dan ook tevreden met mijn prestatie van vandaag", aldus Iwema tegenover racesport.nl