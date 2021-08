Bedrijfspand in Assen voor zes maanden gesloten na ontdekking hennepkwekerij

Burgemeester Marco Out van Assen sluit een bedrijfspand aan de Rolderstraat voor zes maanden. De politie heeft in het gebouw namelijk een hennepkwekerij gevonden.

Volgens de gemeente is een pand waaruit drugs wordt verhandeld of waar hennep wordt gekweekt een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. "Daarbij levert een hennepkwekerij een gevaar op voor de omgeving met een verhoogd risico op brand." Met de sluiting wil Out de orde en veiligheid in de omgeving van de Rolderstraat herstellen.

Hoeveel wietplanten in het gebouw aanwezig waren, is niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer de kwekerij door de politie is ontdekt.

Duur van sluiting

Hoe lang een woning dichtgaat na het vinden van drugs is afhankelijk van verschillende factoren. Dat hangt onder andere af van de hoeveelheid drugs, het type drugs en in wat voor soort pand de drugs wordt gevonden (woning of bedrijf).