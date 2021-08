Van coronabaan terug naar de horeca: 'Ik vind ons werk wel een feestje'

De 20-jarige Shazney Audier gaat in september naar de Hogere Hotelschool in Leeuwarden en is flexwerker bij Narline. Zij regelde zelf een baan bij de GGD toen het restaurant geen werk voor haar had. Ze deed daar bron- en contactonderzoek tot begin deze maand. Ze was blij met haar fulltime baan bij de GGD, maar nog blijer dat ze weer aan het werk kan bij Narline.

Minder direct contact

"Ik hou ervan om met mensen in persoon te spreken. Via de telefoon ben je ook wel mensen in contact, maar je hebt er niet echt een beeld bij met wie je in gesprek bent. Ik vind het veel leuker om hier met de mensen aan het werk te zijn. Ook met collega's, want dat werk voor het bron- en contactonderzoek was allemaal vanuit huis. Dan zie je verder niemand en dat gaat op een gegeven moment ook wel vervelen. Want ik houd ervan om mensen te zien en niet de hele tijd alleen op mijn kamer te zitten", zegt ze.

Leonie van Os werkt nu ook weer bij restaurant Narline in Zuidwolde, maar toen de horeca op slot zat werd ze samen met drie collega's uitgeleend aan verzorgingstehuis De Westerkim in Hoogeveen.

"Het was leuk. Heel anders. In plaats van acht uur over het terras rennen of in het restaurant was het acht uur per dag zitten, maar het was heel fijn om iets te kunnen doen voor de mensen in de zorg. Ze vonden het fijn dat we hen konden ontlasten. Ik had graag wat meer direct contact gehad met de bewoners, maar vanwege corona kon dat niet. Wel had ik nauw contact met familieleden van de bewoners", vertelt Van Os.

Leonie is blij dat ze terug is in de horeca na tijdelijk werk in de zorg (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Ze geeft toch de voorkeur aan de horeca. "Ik vind het altijd gezellig. Ik vind ons werk wel een feestje. Mensen zijn altijd blij en ontspannen. Het is fijn dat je daar een rol in speelt. Dat je het mensen naar de zin maakt."

De lonen in de horeca liggen laag. Is dat geen bezwaar? "Als je kijkt in verhouding met andere banen inderdaad wat je ervoor moet doen, dan denk ik weleens, mwah", vindt Leonie.

Loon niet doorslaggevend

Het is voor haar geen reden om iets anders te zoeken. "Nee, zeker niet. Ik vind geld persoonlijk heel onbelangrijk. Ik wil graag fluitend naar mijn werk gaan en fluitend weer naar huis. Dat is gelukkig bij de Westerkim gelukt, maar hier ook zeker."

Audier had kunnen blijven bij de GGD en zou daar euro's per uur meer verdienen. En toch keert ze terug naar de horeca. "Op mijn leeftijd verdien je bij de GGD wel een stuk beter. Daar had ik een fulltime baan en nu is het een bijbaantje. Het is dan wel minder betaald, maar zolang ik het veel leuker vind is het geld meer waard", aldus Audier.

Deur is open

Op 1 september neemt de GGD Drenthe afscheid van 400 mensen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) zou graag zien dat mensen van de GGD instromen in de horeca. De Drentse afdeling is daarover niet actief in gesprek met de GGD. Hoewel er hier ook personeelstekorten zijn in de horeca, is het niet extreem.

Hoe is dat bij Narline? "Wij zitten in de luxe positie dat wij vrij ruim in ons personeelsbestand zitten. Dat is wel een unicum op het moment, want het is in de horeca echt lastig om goede mensen te krijgen. Maar we hebben iedereen kunnen behouden en ook de flexwerkers die bij ons werkten zijn allemaal weer terug. Ik heb nog wat nieuwe goede mensen aan kunnen nemen. We zitten ruim in ons jasje, dus dat is wel heel erg fijn. Maar voor goede mensen is natuurlijk altijd plaats", zegt Hendrik-Jan Lip, mede-eigenaar van Narline daarover.