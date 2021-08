Roy Gommer verovert als eerste Nederlander wereldtitel ballonvaren

Tijdens het WK ballonvaren in de categorie tot 30 jaar moesten de piloten tijdens zes vaarten 26 opdrachten uitvoeren. Gommer en zijn teamgenoten pakten de titel dankzij een voorsprong van 1200 punten op de concurrentie.

Teamsport

Tijdens de ballonvaart zit Gommer alleen in de mand en staan zijn teamgenoten hem bij vanaf de grond. Ze helpen mee met de opbouw van de ballon, het meten van de wind, de strategie en meer. Tijdens de vlucht houdt het team de ballonvaarder op de hoogte van alle informatie. Denk aan een Formule 1-coureur met zijn crew tijdens de wedstrijd. Gommer: "Het is een vrij technische sport, dus het is best lastig om uit te leggen hoe het precies in zijn werk gaat."

Er zijn verschillende opdrachten die tijdens een vlucht uitgevoerd moeten worden. Een simpel voorbeeld van een opdracht is wanneer er vijf kilometer verderop een 'doelkruis' wordt gelegd waar geland moet worden. Gommer: "Omdat je niet kunt sturen met een luchtballon, moet je proberen met verschillende windrichtingen en hoogtes daar naartoe te manoeuvreren."

Het team op de grond helpt de ballonvaarder (Rechten: Roy Gommer)

Dromen die werkelijkheid worden

"Als kind ging ik al achter luchtballonnen aan met mijn ouders", vertelt Gommer. Bij Stuiver uit Odoorn mocht hij als kind voor het eerst mee met een luchtballon en zo ontwikkelde een hobby zich tot een volwaardig beroep.

Op zijn twintigste haalde hij zijn luchtballon-brevet en startte zijn bedrijf Gommer Ballonvaarten. "Het startte met recreatieve vaarten, maar het werd steeds groter", vertelt hij. Zo werd hij al meerdere malen tweede op het NK Ballonvaren en werd tijdens het vorige WK Junioren ook tweede. Gommer: "Dit is echt zo ontzettend gaaf dat we wereldkampioen zijn. We hebben zo hard gewerkt met het hele team."

De volgende uitdaging

Het team van Gommer zal binnenkort gaan trainen voor het Nederlands Kampioenschap, wat in oktober gepland staat. "Het klinkt stom, maar het NK wordt in België gehouden", lacht hij. Nederland, België en Luxemburg organiseren het NK al jaren gezamenlijk.