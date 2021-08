David Haverdings uit Zuidlaren geselecteerd voor WK mountainbike junioren

Het wereldkampioenschap mountainbike is van 25 tot en met 29 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Haverdings maakt zijn opwachting in de Cross-Country (XCO).

EK teleurstelling

Afgelopen weekend deed Haverdings nog mee aan het EK mountainbike in het Servische Novi Sad. Door materiaalpech kwam hij niet verder dan een 34ste plek. Ook reed de belofte dit jaar meerdere wereldbekerwedstrijden en strandde hij vorig jaar op een tweede plek op het NK in Sittard. Naast het mountainbiken is de belofte ook actief in het veldrijden. Vorig jaar won hij bijvoorbeeld het NK bij de nieuwelingen.

Selectie

Bij de mannen-elite is Mathieu van de Poel de grootste naam in de Nederlandse selectie. Ook heeft bondscoach Gerben de Knegt Milan Vader en David Nordemann geselecteerd. Bij de vrouwen vormen Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt de selectie. De Knegt heeft vertrouwen in het aankomende wereldkampioenschap. "Al met al hebben we een sterke groep, waar we goed mee voor de dag willen komen om zo de lijn van de afgelopen periode door te trekken.''

Lees ook: