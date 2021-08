Een week lang gratis kunst en cultuur bij Podium Zuidhaege

Voor alle kinderen

"Het is voor alle kinderen in Assen en omgeving", vertelt André Arends, algemeen manager van Podium Zuidhaege. "Ook voor kinderen die met hun ouders op een camping zitten, in een hotel of in een huisje. Of kinderen die denken wat een rotweer, we gaan naar Podium Zomer."

Het kunst- en cultuurcentrum krijgt bij de organisatie van het evenement hulp van scholieren, zoals Leonie. Na de vakantie gaat ze naar klas 4 op Quintus, maar in haar laatste vakantieweek helpt ze mee bij Podium Zomer. "Ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik heb de hele vakantie niks gedaan en het is fijn om weer iets te doen."

Workshops en theater

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er van 10.00 tot 16.00 uur de hele dag door workshops, waaronder fotografie, djembé, breakdance en graffiti. Kinderen kunnen zich van tevoren aanmelden, maar kunnen ook gewoon binnen komen lopen. Naast de workshops zijn er op woensdag en zaterdag twee gratis jeugdtheatervoorstellingen te bezoeken.

Kunstenares Annemiek Vaartjes geeft workshops in het maken van kunst en graffiti. "Ik maak met kinderen kunst met allerlei verschillende technieken. Kinderen vinden het vaak lastig om uit meerdere lagen iets op te bouwen. Een tekening is vaak in één keer klaar", vertelt ze. "Ik wil ze laten zien dat je met meer materialen een soort mixed media schilderij kunt maken."

De kop is eraf

André Arends laat weten heel veel zin te hebben in de komende week. "Het was best spannend, want dit is wel een stapje verder. Vorig jaar was er een Zomer Kunst met een paar workshops. Maar dit is echt een uitgebreid programma. Dus het was best spannend. Ook voor ons, maar de kop is eraf."

Bekijk de video over Podium Zomer op de site van Omroep Assen.

