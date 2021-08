Rik Klaucke nieuwe directeur Stedelijk Museum Coevorden: 'Streven is om te groeien'

"Voor mij persoonlijk is het een mooie volgende stap in mijn loopbaan en ik ben blij dat ik dat mag doen bij dit museum met zoveel historie. Een deel van mijn familiegeschiedenis ligt hier namelijk", legt Klaucke uit. "Mijn opa en oma en de vader van mijn oma hebben in Coevorden gewoond. Mijn overgrootvader Harm Baas is omgekomen bij het bombardement van Coevorden in 1944. Mede door zo'n gebeurtenis heb ik veel gevoel bij de stad, ondanks dat ik er zelf niet gewoond heb."

Klaucke studeerde journalistiek in Utrecht en volgde een kunstopleiding in Noorwegen. Daarnaast verzorgt hij met zijn eigen bedrijf Studio Klaucke de beeldredactie voor cultuur-historische boeken en de podcast 'Achter de letters' voor Koninklijke uitgeverij Van Gorcum in Assen.

Het Arsenaal bij de haven in Coevorden, waar het museum zich op de eerste verdieping en de zolder bevindt (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Verhuizing?

De huidige directeur Stefanie Horneman-Ottens gaf in juni aan per oktober te willen stoppen. Zij wil zich volledig richten op de zaak die ze al tien jaar runt met haar man Martin: lijstenmakerij en kunstenaarsbenodigdhedenwinkel Atelier Horneman. Wel zal ze Klaucke de komende weken uitgebreid wegwijs maken in het museum, zodat hij klaar is om het roer over te nemen.

Eén van de dingen die daarbij ongetwijfeld aan bod zal komen is het museumpand, waarin het Stedelijk Museum Coevorden is gehuisvest. Het eeuwenoude Arsenaal bij de haven is niet alleen wat aan de krappe kant, maar ook de temperatuur en luchtvochtigheid zijn vaak onaangenaam. "In de museumlocatie ligt de grootste uitdaging voor de komende jaren", zegt Klaucke.

"Er waren plannen om te verhuizen, maar die bleken niet door te kunnen gaan. Dus we zullen goed moeten kijken hoe we een verhuizing alsnog kunnen realiseren, want het streven is om te groeien", aldus de museumdirecteur in spé.

