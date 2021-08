Hotel Braams weer verkocht: plan voor koopwoningen en appartementen

Dragtstra is alweer de derde eigenaar van Braams sinds het faillissement van het vermaarde hotel in januari 2016. Er passeerden de afgelopen jaren al twee kopers de revue met zorgplannen voor dementerende ouderen, maar die projecten zijn gestrand. De eerste koper, zorginstelling De Buurtzuster uit Zuidlaren, ging failliet. En de tweede koper ziet er geen heil meer in.

Gemeente wilde geen zorg

De laatste eigenaar stuitte naar eigen zeggen vooral op onwil bij de gemeente Aa en Hunze, die liever geen zorgfunctie in het pand zou zien. Het plan was om op de locatie 24 zorgwoningen voor dementerenden te realiseren. Er zou ook een brasserie in komen, die ook het eten zou verzorgen voor de ouderen. Maar de eigenaar kreeg er bij de gemeente de handen niet voor op elkaar. Uiteindelijk heeft hij deze maand de locatie doorverkocht aan SD Projecten.

Bijzondere locatie

Volgens Dragtstra is hij vooral gevallen voor de locatie. "Het is een fraaie plek aan de Brink en een pand met een bijzondere historie. Voor mij een uitdaging om er weer iets moois van te maken."

Dragtstra houdt het historische middengedeelte van het beeldbepalende pand overeind. "Dat is ook de nadrukkelijke wens van de gemeente dat we dat deel behouden", zegt Dragtstra. Al vanaf 1617 zit op deze locatie aan de Brink een horecagelegenheid. Van een café werd het een herberg en uiteindelijk een hotel.

Het historische horecagedeelte van Braams blijft behouden (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Horeca terug

Alle aanbouw die in de loop der jaren bij Hotel Braams is gekomen verdwijnt, zo is de bedoeling. Rechts van het historische horecagedeelte denkt Dragtstra aan de bouw van koopwoningen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor starters. De achterzijde is in beeld voor de bouw van appartementen voor senioren. Over hoeveelheden kan Dragtstra nog niets zeggen. Wat voor soort horecabedrijf in het oude deel komt, staat ook nog niet vast.

"Het is allemaal nog heel pril. Komende maanden gaan we aan de slag met een ontwikkelingsplan. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en vervolgens gaan we ook in goed overleg met de directe omwonenden. De bedoeling is namelijk wel om dit project nu af te maken en niet opnieuw door te verkopen als een soort beleggingsproject", aldus Dragtstra. "We willen het zorgvuldig doen."

De ambitie van Dragtstra is om eind volgend jaar te beginnen met de verbouw en nieuwbouw. "Maar dan moet ook echt alles meezitten", besluit hij.

SD Projecten ontwikkelt ook de locatie van de voormalige melkfabriek in Exloo. De oude fabriek is al jaren een rotte kies in het dorp. Met financiële steun van de provincie wordt de bedrijfslocatie gesloopt en herontwikkeld met 28 woningen.

