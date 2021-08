Man uit Anloo opnieuw in de fout met verboden wapenbezit

Een 53-jarige man uit Anloo is voor verboden wapenbezit veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De rechter liet het bij deze flinke waarschuwing, omdat de wapens bijna twee jaar geleden al in zijn woning zijn gevonden.

De Anloër kreeg twee jaar geleden op 23 oktober twee rechercheurs aan de deur. Het telefoonnummer van de man dook op in een onderzoek naar harddrugs en de agenten wilden hier meer van weten. Volgens de Anloër stonden de mannen ineens in zijn woonkamer, toen hij in de keuken het gas uitdeed.

Hij had hen geen toestemming gegeven om binnen te komen, zei hij tegen de rechter. "Als ze niet binnen waren gekomen, was er niets aan de hand gewees". De agenten rapporteerden dat zij bij de deur de woonkamer in konden kijken en een wapen zagen liggen.

Gevaarlijke hobby

De man had vier gasdrukwapens, werpmessen en een stiletto in huis. Hij had die gekocht via een Poolse website. Het was zijn hobby om deze wapens te bezitten en bijvoorbeeld te schieten op kaartjes. Een gevaarlijke hobby vond de rechter, omdat deze wapens ook bij roofovervallen gebruikt kunnen worden en een ander lelijk had kunnen verwonden.

In 2018 stuitten agenten al eens op vier verboden wapens bij dezelfde man, toen zij aan de deur kwamen met vragen over een overval, waarvan de man aangifte had gedaan. Hij werd hiervoor in november 2019 door de rechter in Assen veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het gerechtshof in Leeuwarden zette deze straf in juni om in een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De Anloër moet nog aan de taakstraf beginnen. De rechter hield er rekening mee dat de man kampt met fysieke beperkingen en die taak voor hem geen sinecure is.

