Hbo-studenten krijgen eindelijk weer fysiek les

Het verdwijnen van de anderhalvemetermaatregel onder studenten heeft twee kanten. "Uiteraard zijn we blij dat iedereen vanaf 30 augustus weer naar onze school kan komen. Studenten hebben dit echt gemist. Aan de andere kant is het ook spannend voor mensen die extra kwetsbaar zijn. Voor hen willen we maatwerk leveren. Gelukkig zijn we inmiddels wel gewend om snel te schakelen", zegt Verhoef.

Hybride

Op het mbo waren ze al gewend om leerlingen te ontvangen. Studenten die praktijkonderwijs volgden konden er al terecht, zoals op het Alpha College in Hoogeveen. "We doen er alles aan om het veilig te houden, zoals mondkapjes dragen waar dat moet. Daarnaast stimuleren we het gebruik van zelftesten en wijzen we studenten op het belang van vaccineren. Ook daar geven we informatie over", verduidelijkt Joyce Dekker. "Ook houden wij het scenario open dat we ook nog deels online les geven, mocht dat nodig zijn."

Want dat online les volgen, het zogenaamde 'hybride onderwijs', daar zijn de scholen nog niet helemaal van af. In de klassen en collegezalen mogen maximaal 75 studenten samenkomen en dat is voor NHL Stenden problematisch. "Gelukkig hebben we het afgelopen jaar een aantal colleges opgenomen, zodat we die aan studenten kunnen aanbieden."

Wachten met openen

De GGD's in Nederland zien liever dat het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs vanaf 19 september opengaat voor studenten. "Pas dan heeft iedereen de gelegenheid gehad zich volledig te vaccineren, inclusief de periode van twee weken immuniteitsopbouw", zegt André Rouvoet, voorzitter van de GGD GHOR Nederland. Ook het loslaten van de anderhalve meter afstand vinden de GGD's geen goed idee. Ze zijn bang dat die afstand ook elders in de samenleving makkelijk wordt losgelaten.

"Voor ons is opengaan op 19 september geen optie. We werken in perioden van tien weken. Eind september valt dan midden in zo'n periode. Het is juist heel belangrijk dat we de studenten meteen vanaf het begin aan ons binden en dat ze hun medestudenten ontmoeten", zegt Verhoef. Bang voor een toename van het aantal besmettingen zijn ze in Emmen niet. "Als er één sector is die het afgelopen jaar heeft aangetoond flexibel te kunnen zijn, dan is het de onderwijssector. Mocht het zover komen, dan hebben we vast weer een scenario waarmee we dat probleem kunnen tackelen", besluit Verhoef.

De hbo's en mbo's zijn met de GGD in gesprek om te onderzoeken of het mogelijk is om een mobiele vaccinatielocatie op het schoolterrein te zetten.

Lees ook: