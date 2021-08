Haïti huilt opnieuw na zware aardbeving: 'Ik ga het liefst zo snel mogelijk terug'

Dat was ook flink schrikken voor Marijke Zaalberg. Zij woont regelmatig op Haïti en runt ten zuiden van Port-au-Prince een school. Ze is nu alweer een paar maanden in Westerbork.

Trauma

"Iedereen op Haïti is erg geschrokken, al waren de bevingen bij onze school licht", vertelt Zaalberg, die in 1998 Stichting Naar School in Haïti in het land oprichtte en sindsdien jaarlijks in het Caraïbische land te vinden is. Na de aardbeving van zaterdag opende haar school pas vandaag weer de deuren voor één klas en werd er ook over de aardbeving gepraat. "Veel mensen uit de omgeving van de school hebben nog steeds last van de aardbeving van elf jaar geleden (met een kracht van 7.0, red.). Sommigen hebben er nog altijd een trauma van,"

Ontdaan en bang

Valt het in de omgeving van Zaalbergs school nog redelijk mee met de materiële en fysieke schade als gevolg van de aardbeving van zaterdag, hoe anders is dat honderd kilometer ten westen van Port-au-Prince op het schiereiland Tiburon in de zwaarst getroffen steden, Jeremie en Les Cayes. "Daar is de schade echt hevig", weet Zaalberg. "De mensen zijn ontdaan en bang. Er zijn veel slachtoffers en veel families verkeren dan ook in onzekerheid omdat Haïtianen elkaar over het algemeen goed kennen. Dat maakt de emotionele schade nog groter."

De aardbeving verwoeste talloze gebouwen, waaronder deze kerk in Les Cayes (Rechten: ANP)

Bendes

Dat er wegen zijn vernield als gevolg van de aardbeving en de toegangswegen die er zijn naar het rampgebied nauwlettend in de gaten worden gehouden door bendes, maakt hulpverlening volgens Zaalberg lastig. "Dat de bendes momenteel actief zijn met kidnapping is ook de reden dat ik nu in Nederland verblijf", vult ze aan. "Het liefst ga ik zo snel mogelijk terug, maar dat kan alleen als het er veilig is. Op 7 november zijn er nieuwe verkiezingen. Als er een nieuwe president wordt gekozen, heb ik wel de hoop dat het er veiliger wordt dan nu het geval is."

