Racefiets of mountainbike kopen is vooral een kwestie van geduld

Bij Egberts Fietsen in Borger druipen twee klanten teleurgesteld af. "We gingen lekker mountainbiken op vakantie en ik was meteen verkocht", vertelt een sportieve dame bij de winkel. "Maar de levertijd was drie tot zes weken, dus dat wordt niks meer in de vakantie. Dan maar gewoon lopen met de hond."

Een andere klant zit in het bestelsysteem mee te speuren met de verkoper. Hij heeft geluk nodig om een passend model te vinden. "Ik moet er natuurlijk met mijn omvang wel op kunnen passen", zegt hij lachend. De e-bike die hij zoekt is een populair model geworden. "Ik voelde mij altijd zo'n ouwe lul, maar de jeugd rijdt er nu ook op, dus nu kan het wel. Dan kan ik mijn groepje bijhouden als we dijk op en dijk af rijden."

'Moeilijke tijd, veel vraag'

Klaas Almoes van Egberts Fietsen zag de problemen aankomen, maar kon niet meer volledig anticiperen. "Bepaalde fietsen zijn er niet. Elektrische fietsen hebben we van tevoren flink ingeslagen, maar mountainbikes en racefietsen zijn heel erg lastig. Het is een moeilijke tijd en er is veel vraag."

Het probleem is volgens hem ontstaan door de coronacrisis in Azie. "In Maleisië is de Shimano-fabriek gesloten geweest en daar krijgen we altijd heel veel onderdelen van. En die hebben we afgelopen tijd juist heel veel verkocht. Die achterstand kunnen ze niet zomaar inlopen. Maar je ziet het ook aan een framebouwer, zoals het Duitse Cube. Die heeft gewoon geen grondstoffen om nieuwe frames te bouwen."