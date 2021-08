Tijd dringt, voortbestaan poppenwagenmuseum in gevaar

"We moeten u helaas mededelen dat er geen locatie is. Dat betekent dat we stoppen moeten met ons museum", was gistermiddag de boodschap aan de volgers van het Nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum op Facebook.

Maar er is nog een sprankje hoop. "We gaan toch weer rond de tafel met iemand die wil kijken of hij wat voor ons kan doen", zegt Marianne Elsinga van het museum. Mogelijk dat de poppen, wagens en het oude speelgoed in Uffelte tentoongesteld kunnen worden.

Echten

In 2018 verhuisde het museum van Nijeveen naar Echten, om in 't Huus met de Belle hun passie voort te zetten. Daar hoopten de eigenaren te profiteren van de toeristen die het dorp aandoen. Maar drie jaar later blijkt dat het een mismatch is. Vorige maand werd bekend dat het museum Echten gaat verlaten.

De zoektocht naar een nieuwe locatie verloopt uiterst moeizaam. "Wij doen het met eigen middelen en kunnen niet veel huur betalen", legt Elsinga uit. "En we kunnen wel in een dorpshuis gaan zitten bijvoorbeeld, maar we moeten wel een eigen plek hebben waar we toeristen kunnen ontvangen. De tijd dringt, het lijkt erop aan te lopen dat we de boel straks moeten verkopen."

Verkoop

De eerste kopers voor de collectie hebben zich inmiddels al gemeld. Elsinga laat weten een bod te hebben gehad op de hele collectie, maar die kwam niet in de buurt van wat zij schat dat de poppen en kinderwagens waard zijn. Het zou een fikse tegenvaller zijn als ze haar 'kindjes' moet verkopen. "We doen er nog alles aan, hoe meer mensen ervan weten hoe groter de kans is dat er misschien toch nog iets voorbij komt. Het is hopen op een wondertje."

RTV Drenthe maakte bij de verhuizing naar Echten de volgende reportage: