Defensie: 'Militairen, praat over emoties'

Het ministerie van Defensie roept op Twitter alle veteranen, militairen, collega's en hun familie op te praten over emoties en nare herinneringen. "De situatie in Afghanistan kan veel oproepen", schrijft het ministerie. "Weet: je bent niet alleen."

Ook in een mail, verstuurd aan defensiepersoneel en ondertekend door demissionair minister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, klinkt deze boodschap. "Laat negatieve gevoelens niet onbesproken."

De oproep doet Defensie vanwege de situatie in Afghanistan. Daar zijn bijna twintig jaar lang militairen uit Assen en Havelte op missie geweest. In juni kwamen de laatsten van hen terug.

'Was het allemaal voor niets?'

Volgens het ministerie kunnen de emoties en nare herinneringen nu snel te veel worden. "Praat met collega's, bel je buddy's, leg contact", is dan ook het advies.

In de interne mail schrijft Defensie dat het schokkend kan zijn dat de geboekte resultaten in Afghanistan niet onomkeerbaar blijken. "Wij kunnen ons voorstellen dat jullie denken: 'Was het dan allemaal voor niets? Hebben we daarvoor gevochten, mensen opgeleid en getraind?'." Volgens het ministerie zou de een volmondig 'ja' zeggen, terwijl een ander nog altijd de meerwaarde van de missie ziet. "Het is dan ook een vraag die ieder voor zichzelf moet beantwoorden."

Hulp beschikbaar

Het ministerie laat weten dat voor iedereen in actieve dienst de bedrijfsmaatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers beschikbaar zijn. Veteranen kunnen contact opnemen met het Nederlands Veteraneninstituut.

Het instituut monitort de binnenkomende hulpvragen nauwlettend, aldus een zegsvrouw, maar ziet er vooralsnog niet meer dan gebruikelijk. "We merken wel dat een aantal veteranen die al in behandeling zijn naar aanleiding van de situatie in Afghanistan hun behandelaar hebben gebeld."

Lees ook: