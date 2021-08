Meer vacatures dan werkzoekenden: ook in Drenthe is personeel schaars

In Drenthe is het aantal openstaande vacatures gegroeid van 2600 eind december naar momenteel zo'n 5500. Dat meldt het UWV. Het beeld in Drenthe is daarmee in lijn met de landelijke cijfers. "Er zitten wel seizoensinvloeden in, maar zo sterk is de groei nog nooit geweest", zegt Erik Oosterveld, UWV-arbeidsmarktadviseur voor Drenthe.

Het is voor het eerst in meer dan vijftig jaar dat in Nederland het aantal vacatures groter is dan het aantal werkzoekenden. De verklaring hiervoor zoekt het UWV in de economie die weer op gang komt na alle coronamaatregelen. "Denk aan de horeca, die na een jaar op slot weer open is gegaan. Mensen die normaal in deze sector werkzaam waren, hebben nu vaak werk in een andere sector." Ook bij de zorg, de GGD en de retail is veel vraag naar mensen. "We hebben ook gezien dat in de ICT en de zorg het aantal vacatures hoog is gebleven. Je ziet dat bedrijven nu concurreren om de schaarse mensen."

Vergrijzing

De verwachting is dat de vraag naar personeel ook de komende periode groter zal zijn dan het aantal werkzoekenden. De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Oosterveld. "Dat zal met name in de techniek, ICT, onderwijs en zorg zijn. Veel mensen gaan daar met pensioen, dus de vraag zal onverminderd groot zijn."

Omdat de mensen schaars zijn, kunnen werkzoekenden in sommige sectoren hogere eisen stellen. Oosterveld: "Je ziet het al een beetje in de horeca. Er zijn meer mogelijkheden, maar het is ook een kwestie van hoeveel eisen je kunt stellen." Ook voor bijvoorbeeld 50 plussers is er meer perspectief. "Zeker. Als de horeca wat creatiever zou denken, dan is er voor deze groep mensen ook best wat mogelijk."