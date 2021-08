Twee jaar cel geëist tegen medewerker kinderopvang voor misbruiken jongen (15)

Tegen een man uit Groningen heeft justitie twee jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van een 15-jarige jongen uit het noorden van Drenthe en het bezit van kinderporno. De man (62) werkte voor zijn arrestatie in maart dit jaar in de kinderopvang in de stad Groningen.

Via de datingapp Grinder kwamen de jongen en de man met elkaar in contact. In juni vorig jaar spraken de twee voor het eerst af op een parkeerplaats bij Peize. Dat gebeurde daarna regelmatig op die plek. De Groninger bekende ook dat hij bij de jongen thuis, in een gehucht in Noord-Drenthe, was geweest toen zijn ouders niet thuis waren.

Geld betaald

Tussen juni en eind maart dit jaar zagen de twee elkaar regelmatig. Na de ontmoetingen gaf de man de jongen altijd dertig of veertig euro. Het contact was vrijwillig, vertelde de Groninger. Bij de politie vertelde hij nog dat hij dacht dat de tiener 18 was, maar in de rechtszaal erkende hij dat hij wel wist dat hij 15 en later 16 was en dat dit strafbaar is.

Volgens de officier van justitie heeft hij de jongen door hem te betalen steeds weer 'ertoe bewogen' om seks te hebben. De man erkende zijn fouten. "Ik schaam me heel erg", reageerde hij. Eind maart had de jongen op een avond tegen zijn ouders gezegd dat hij naar een vriend was. Maar via een locatieapp zagen zijn ouders dat dat niet klopte. Toen ze hem later vroegen waar hij geweest was, vertelde de jongen over de Groninger. Zijn moeder belde de politie.

Kinderdagverblijf en scoutingleider

Na de arrestatie van de Groninger vond de politie ook 313 kinderpornografische foto's en filmpjes op zijn telefoon en twee computers. Die had hij via anderen met wie hij chatte toegestuurd gekregen, zei de man. Uit onderzoek bleek dat de man een seksuele voorkeur heeft voor jongens van rond de 16 jaar, maar volgens hem is er behalve met het slachtoffer nooit iets gebeurd.

Opvallend is dat hij werkte in de kinderopvang; hij heeft met zijn ex-vrouw een kinderdagverblijf in de stad Groningen, maar hij benadrukte in de rechtszaal dat hij zelf niet met de kinderen te maken had. Ook is hij lange tijd scoutingleider geweest, waarbij hij kinderen tot 12 jaar begeleidde. "Maar daar is verder ook niet wat gebeurd", aldus de verdachte.

'Alles kwijt'

De moeder van het slachtoffer vertelde dat ze lange tijd met zedendelinquenten heeft gewerkt en dat zij aangifte doen ook belangrijk vond om ervoor te zorgen dat de man niet in herhaling valt. Dat hij tegen de rechters jammerde dat hij alles kwijt is, zijn huis en zijn baan, schoot haar in het verkeerde keelgat. "Dat maakt mij boos. Ik spreek u aan op uw verantwoordelijkheid als volwassen man van 62 jaar, als ex-scoutingleider en werknemer in kinderopvang."

Het slachtoffer was samen met zijn ouders naar de rechtbank gekomen. Hij heeft last van wat er is gebeurd. Volgens de officier van justitie heeft hij recht op ruim 5000 euro schadevergoeding.

De verdachte zit op dit moment niet meer vast, hij is na drie maanden voorarrest vrijgelaten. Als het aan de officier ligt, moet hij vanwege de ernst van de zaak wel terug naar de gevangenis. Verder moet hij verplichte reclasseringsbegeleiding krijgen en een contactverbod met het slachtoffer. Ook wil ze dat hij wordt behandeld.

De uitspraak is op 31 augustus.