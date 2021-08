Werk- en celstraf voor Meppeler voor bewaren 'erfstukken' van vader

Een 28-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot 98 dagen gevangenisstraf (90 voorwaardelijk) en 120 uur werkstraf voor het bezit van drie wapens. De politie vond in oktober 2019 onder meer een revolver en een automatisch wapen in zijn appartement.

De man had de wapens gevonden in het huis van zijn vader, nadat die was overleden. Dat vertelde hij twee weken geleden tijdens de rechtszaak in Assen. Behalve de twee 'echte' wapens vond de politie ook een balletjespistool, dat op een echt vuurwapen leek en acht kogelpatronen voor in het semiautomatische wapen.

Anonieme tip

Agenten vielen zijn appartement in oktober 2019 binnen na een melding via Meld Misdaad Anoniem. De melder zei dat hij de man op straat met een wapen had zien lopen. De wapens zaten verstopt in zijn tv-meubel en in een sporttas.

De Meppeler vertelde dat hij na de dood van zijn vader in diens huis op zoek was geweest naar de wapens, omdat hij ze zich nog kon herinneren van vroeger. Hij zag ze naar eigen zeggen als erfstukken. Volgens vrienden had hij de wapens ook een keer geshowd. "Er zijn aanwijzingen dat hij ze heeft meegenomen naar een vriend en eentje om zijn vinger heeft gedraaid, zoals Lucky Luke dat deed", aldus de rechter.

Niet terug de cel in

De rechter sprak van "zeer ernstige feiten". Als de zaak eerder voor de rechter was gebracht, had de man waarschijnlijk een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, maar dat vond de rechtbank na bijna twee jaar niet meer kunnen. De man is destijds na acht dagen voorarrest vrijgelaten en kwam toen onder toezicht te staan van de reclassering. Inmiddels heeft hij zijn leven weer op de rit.

De rechtbank hield het daarom bij een onvoorwaardelijke straf gelijk aan het voorarrest met als waarschuwing drie maanden voorwaardelijk erbij. De werkstraf moet de Meppeler wél uitvoeren. Ook blijft hij onder toezicht van de reclassering. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

