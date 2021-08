Ganzenfestival en Oktoberfest afgelast, Erica doet Glazen Huis en Weerdinge lanceert gloednieuw feestje

Wel of niet doorgaan? Festivalorganisaties in Zuidoost-Drenthe worstelen met die vraag. Voor de een zijn de voorwaarden (waaronder een maximum aantal bezoekers van 750 man) te strikt. Een ander wordt creatief en een derde start weer een compleet nieuw festival.

Het Ganzenfestival in Coevorden hakte gisteren de knoop door: de organisatie laat op Facebook weten dit jaar over te slaan. De teleurstelling is enorm: "Het komt ontzettend hard aan", schrijven ze. De herkansing volgt volgend jaar, op vrijdag 9 september en zaterdag 10 september. Alle gekochte kaarten zijn dan ook weer geldig. Wie toch liever het geld terug wil, kan mailen naar de organisatie.

Oktoberfest

Met pijn in het hart besloot organisator Laurens Meijer vandaag een streep te zetten door het Oktoberfest bij de Grote Rietplas in Emmen. Het maximum aantal bezoekers ligt op 750 en dat is domweg te weinig om het feest door te laten gaan. "Financieel kan het gewoon niet uit", aldus Meijer.

Buikpijn heeft hij er van. "Aanvankelijk keken we nog of we het Oktoberfest een maandje konden opschuiven. Maar er bestaat zoveel onzekerheid over de aankomende maanden. Teveel stress en zorgen, we doen het dus niet."

Inmiddels zijn er ongeveer 2200 tickets gekocht. "Deze zijn voor volgend jaar geldig. Mensen kunnen ook hun geld terugkrijgen. Wie ons een warm hart toedraagt, kan zijn of haar ticket ook doneren."

Glazen huis

Rockfestival Festerica gooit het dit jaar over een andere boeg. Bands die de afgelopen acht jaar hebben opgetreden in Erica hun kunsten hebben vertoond zijn tijdens een gratis livestream te zien in een Glazen Huis-achtige setting. Ook worden er tachtig uur tussen 9 en 12 september onafgebroken verzoekplaten tegen een vergoeding gedraaid.

Volgens Rik Rolink van de festivalorganisatie is dit nodig om het voortbestaan van Festerica veilig te stellen. "Nee, het is niet zo dat we zonder deze actie het festival volgend jaar niet kunnen houden. Maar materialen en opslag ervan kosten geld. We hebben nu twee jaar geen festival kunnen houden. Het beperkt ons in de groei die we voor de komende jaren voor ogen hebben."

Festerica ontstond acht jaar geleden toen een vriendengroep uit Erica een eigen festival op poten zette. Het festival richt zich op lokale opkomende bands en vindt plaats in de bossen bij het dorp. Jaarlijks trekt het festival ongeveer duizend bezoekers.

Stronteigenwijs

In Weerdinge heeft het dorpsbestuur besloten om midden in de coronatijd een compleet nieuw festival in de benen te brengen: het Wow-festival. "Typisch Weerdinge, he", lacht dorpsvoorzitter Jan Schoonbeek. "Stronteigenwijs en tegen de keer."

Tijdens het WOW-festival treden op zes door het dorp verspreide podia diverse acts op. Het festival op 4 september is vooral als een feestje voor de dorpsbewoners. "Ons dorpshuis is bijna twee jaar dicht geweest. Onlangs kregen we het idee om iets voor de gebruikers te organiseren. Nou, dat groeide al gauw uit tot een soort dorpsfeest."

Schoonbeek verwacht niet dat het feest boven de grens van 750 bezoekers uit gaat komen. "Weerdinge heeft iets van 600 inwoners. Dat halen we dus bijlange na niet." En als er veel mensen van buitenaf komen? "Bezoekers komen op basis van voorinschrijving binnen. Zo weten we precies hoeveel mensen er rondlopen.