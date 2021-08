Contant geld in de ban: grote verenigingen willen alleen maar pinbetalingen

In zo'n beetje iedere kantine staat inmiddels wel een betaalapparaat waar mensen hun pasje of telefoon tegenaan kunnen houden. Dat was vroeger wel anders, weet verenigingsadviseur Paul van Dijk van SportDrenthe nog. "Omdat je per transactie moest betalen, was pinnen vooral voor kleine verenigingen erg kostbaar", zegt hij. "Maar inmiddels is het allemaal een stuk goedkoper en wordt pinnen gecombineerd met een geautomatiseerd kassasysteem."

Zonder euromuntjes of bankbiljetten kan je dus bijna overal wel terecht, hoewel er natuurlijk altijd nog uitzonderingen zijn. Voor verenigingen is het nu eenmaal erg aantrekkelijk om over te stappen op pinnen, vooral ook omdat het volgens Van Dijk lastiger wordt om aan kleingeld te komen en banken willen dat er minder met contant geld betaald wordt. "Dit zijn factoren waardoor meer verenigingen naar pinnen overstappen."

Geen cash, alleen een pasje

Voetbalvereniging LTC uit Assen ging deze zomer nog een stap verder. Wie straks een hapje of drankje wil bestellen in de kantine kan alleen nog afrekenen met de pinpas of telefoon. De club keek het systeem af van Asser Boys, waar al langer een 'alleen-pinnen-beleid' van kracht is. Minder wachttijden aan de bar, geen goede meer met wisselgeld en gebruiksgemak voor leden; LTC ziet veel voordelen in deze verandering.

Ook het waarborgen van de veiligheid van de vrijwilligers is een belangrijke overweging, legt penningmeester Paul Pinkster van de Asser voetbalclub uit. "Niemand hoeft straks meer met geld over straat", zegt hij. "Ook is er minder kans op kasverschillen door persoonlijke fouten en hoeft er aan het einde van de dag geen geld meer geteld te worden. Alles staat meteen op de bank, dat scheelt ook in de administratie."

Natuurlijk zijn er ook mensen die niet blij zijn met deze verandering, maar de groep die het geen probleem vindt is vele malen groter, zegt Pinkster. "Bovendien werd al steeds minder met contant geld betaald."

Een probleem is wel dat jeugdleden niet allemaal een pinpas hebben en dus niet zelfstandig iets kunnen kopen. Daarom ontwikkelde LTC speciaal voor deze leden een alternatieve betaalpas. Samen met een begeleider kan er geld worden gestort op deze pas, waardoor de jonge sporters alsnog kunnen afrekenen.

Fraude

Geen dikke portemonnee meer dus met euromunten en bankbiljetten. Volgens Paul van Dijk van SportDrenthe zijn er meer clubs zoals LTC die contant geld in de ban doen. "Vooral grote verenigingen met veel transacties, met name in het voetbal, zeggen dat ze alleen willen pinnen. Technisch gezien is het voor een vereniging het beste om zo veel mogelijk over te gaan op pinnen. Vergeet ook het fraude-aspect niet. Toen ik vroeger penningmeester was, verdwenen er wel eens euro's uit de kassa."