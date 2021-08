Stripmaker des Vaderlands maakt kaartspel van de stad Coevorden

In zijn werkkamer schudt hij een pakje van de Coevorden kaarten, terwijl hij afsteekt: "Ik zag allerlei mooie geveltjes en panden en dacht: daar moet ik iets mee." Met alles wat erbij komt kijken, gaan er vervolgens een aantal maanden overheen. Totdat er vorige week onverwacht een bezorger voor de deur staat met dozen vol kaarten.

Typerend voor Coevorden

Roozen is een liefhebber van de architectuur in Coevorden. "Alles gaat een beetje door elkaar heen. Oud en nieuw lopen door elkaar, maar gaan ook samen. Dat vind ik heel leuk om te zien." Met dat in het achterhoofd wijst hij stellig zijn favoriete kaart aan. Een joker: "Dit is de achterkant van de Kruidvat. In dat gebouw komen verleden, heden en toekomst bij elkaar."

De Achterhoeker - Roozen is in Toldijk geboren - woont inmiddels acht jaar in Coevorden en zit er helemaal op zijn plek. Bovendien probeert hij ook in zijn werk de stad, de regio en de provincie te betrekken.

De kleurrijke kaarten van de stripmaker des Vaderlands (Rechten: RTV Drenthe)

Lullige USB-stick

Zo prijst hij zijn werk ook aan bij de gemeente: "Ik vulde laatst een enquête van de gemeente in, daarbij zou je een presentje krijgen. Vervolgens kreeg ik een lullige USB-stick met de stempel van de gemeente erop. Dat kan beter, vond ik. Met een dergelijk spel kaarten bied je toch iets veel mooiers? En het is een keer iets anders dan een standaard kaartspel."

Rijk worden hoeft de stripmaker er niet van. "Ik vond het een erg leuk project en liefhebbers kunnen op verschillende adressen in de stad een pakje kaarten kopen. Daarbij zou het mooi zijn als mensen echt op speurtocht gaan door de stad om de kaarten te vergelijken met de gevels."

Geheim

De zoektocht hoeft niet lang te duren. "Behalve de molen is alles binnen de grachten te vinden. Het zal al met al een paar kilometer zijn, maar het is volgens mij heel goed te doen."

Op de achterzijde staan alle adressen van de kaarten, zodat het zoeken iets gemakkelijker wordt. Zo is Roozens eigen adres de harten zeven. "De jokers staan alleen niet op het doosje. Die mogen mensen zelf zoeken", besluit Roozen lachend.

Bekijk hieronder het item met Herman Roozen over zijn kaartspel en kom erachter waar in ieder geval één joker zich bevindt: