Wolkentheater zet Asser asielzoekerskinderen in het zonnetje

"Als je een asielzoekerscentrum binnenloopt dan hangt er het zware gevoel van problemen, stress en trauma's. Daarom proberen we één dag echt speciaal te maken voor de kinderen. Voor één dag kunnen ze gewoon zijn wat ze echt zijn: kinderen", vertelt Adrijan Sinisa Rakic, oprichter en directeur van het Wolkentheater.

Meteen feest

Het Wolkentheater toert deze zomer met een zomerfestival langs dertig asielzoekerscentra in Nederland om ze daar een onvergetelijke middag te bezorgen. "We hebben een programma gemaakt zonder woorden, zodat iedereen het kan volgen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Als we komen, is het meteen feest."

De middag begint met een workshop tekenen. Iedereen mag zijn eigen happy place tekenen. Tijdens het theaterstuk 'Circus Tropical' dat daarop volgt, gaan de kinderen naar deze fantasiewereld toe. Iedereen krijgt een bloemenkrans en wat lekkers.

De kinderen in Assen zijn ontzettend enthousiast. Ze zijn zelf onderdeel van het theaterstuk en gieren het uit. "Bijna altijd lukt het dat we zo'n feestelijke sfeer creëren zoals hier", lacht Rakic. "Iedereen is aan het lachen ien we zijn gezellig samen."

Hele land door

De stichting Wolkentheater werd bijna dertig jaar geleden opgericht. Rakic: "Ik ben theatermaker en toen ik naar Nederland vluchtte vanuit voormalig Joegoslavië, ben ik ook in een asielzoekerscentrum terechtgekomen. Ik heb een aantal creatievelingen om me heen verzameld en zo is het Wolkentheater ontstaan."

Het Wolkentheater toert tot en met 20 augustus langs asielzoekerscentra in Nederland.