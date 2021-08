Tinus en Geesje zijn Fokker van het Jaar, al misten ze het moment suprême

"Eindelijk. Hier hebben we zestig jaar voor gewerkt", jubelt Geesje na de bekendmaking. "Mijn man heeft er wakker van gelegen dat hij de prijs nog nooit gewonnen heeft", lacht ze. "Straks ben ik er niet meer en kan ik de prijs niet meer winnen", zou hij meerdere malen tegen haar hebben gezegd.

Vanwege hun gezondheid konden Tinus en Geesje zelf niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking in Ermelo, maar via een laptop konden ze de prijsuitreiking online volgen. Alles tot in de puntjes geregeld zou je zeggen, maar tijdens de prijsuitreiking begon de laptop spontaan updates uit te voeren. Tinus en Geesje kregen daardoor pas later mee dat zij de eretitel hadden gewonnen.

"Gelukkig konden we het later online terugkijken", vertelt Geesje blij. Inmiddels staat het hele huis vol met bloemen, bonbons en taart. Bovendien wordt het echtpaar sinds de bekendmaking, vorige week vrijdag, overspoeld met positieve reacties.

Oeuvreprijs KWPN

De titel Fokker van het Jaar wordt één keer per jaar toegekend aan KWPN-fokkers die zich met hun fokkerijresultaten zeer nadrukkelijk onderscheiden hebben. De familie Naber startte ooit met het fokken van werkpaarden, vervolgens werd het vizier gericht op sportpaarden en tegenwoordig doen ze het fokken van paarden puur hobbymatig. Zij worden hierbij geholpen door hun neef Bertus.

Geesje: "Ik weet nog goed dat we vroeger de veulentjes van de werkpaarden verkochten aan de slager in Assen. Tegenwoordig gaat dat heel anders. De veulens worden goed grootgebracht en doorverkocht."

Hoe win je de prijs?

"Je moet net zo lang fokken tot je een goed paard hebt en dat gaat niet vanzelf. We hebben er hard voor gewerkt", antwoordt Geesje op de vraag hoe je in aanmerking komt om Fokker van het Jaar te worden. Het begint volgens haar met kritisch kijken naar de merrie en dan te proberen mindere punten van de merrie in het fokken te compenseren door de juiste hengst uit te kiezen. "Maar het werkt niet altijd goed. Je weet niet hoe de vrucht zich zal ontwikkelen." Toch hebben Tinus en Geesje er inmiddels een goed oog voor waar ze op moeten letten in het fokproces.

Het leven als prijswinnaar

Het winnen van de prijs zet echter niet meteen overal een streep onder. Leven zonder paarden kan het echtpaar zich nog niet voorstellen. Als hobby genieten ze er nog enorm van en met de hulp van hun neef Bertus gaat het prima. Bovendien zou het zomaar kunnen dat er meer vraag komt naar de paarden van de familie Naber nu het nieuws zich in binnen- en buitenland als lopend vuurtje verspreidt. "Maar het allerbelangrijkste is dat we samen nog jarenlang gelukkig mogen zijn", nuanceert Geesje. "Het winnen van deze onderscheiding maakt dat in ieder geval een stuk aangenamer."