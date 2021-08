Nog geen nieuw dak op koloniehuisjes door Chinees riettekort

De witgeverfde historische koloniewoning aan de Majoor van Swietenlaan 5 in Frederiksoord is één van de huisjes die op de lijst staan om opgeknapt te worden. Het rieten dak is dun geworden en grotendeels bedekt met mos. Aan de zuidwestkant van het huis worden de metalen draden van onder het riet zichtbaar.

"Dit is echt de slechte kant", zegt de huidige bewoner, die net het gras maait in de voortuin. "Twee jaar geleden had ik al lekkage. Toen heb ik het dak laten opstoppen." Bij het opstoppen van een rieten dak wordt er nieuw riet bij gestoken. Dit is goedkoper dan het hele dak vervangen.

Miljoen euro investeren

De Maatschappij van Weldadigheid had meer dan een miljoen euro opzij gezet voor de restauratie van rieten daken. "We hebben zestig objecten, waarvan een paar grote boerderijen. Daar moet heel veel riet op", zegt Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze zouden volgens het plan binnen tien jaar vervangen worden, maar dat loopt vertraging op. "Dat vind ik wel vervelend, want je wil bijblijven qua onderhoud."

De Koloniën van Weldadigheid hebben in juli de UNESCO werelderfgoedstatus gekregen. Dat maakt het riettekort extra vervelend. Wiersma: "Als er nieuw riet op komt, staat dat zo prachtig. Dit is niet goed voor alle mensen die hier wonen en alle nieuwe bezoekers."

Nederlandse rietdekkers zijn grotendeels afhankelijk van riet uit China (Rechten: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Noodreparaties

Rietdekkersbedrijf René Bouwknegt uit Nijeveen kreeg de opdracht om de koloniewoningen van nieuwe daken te voorzien, maar kan niet aan genoeg riet komen. "Het is zonde", zegt René Bouwknegt. "We hebben de laatste tijd ook gigantische buien gehad. De daken die aan vervanging toe waren zijn gaan lekken, dus zijn we bezig met noodreparaties. We gebruiken zeilen om de daken dicht te houden."

De reden voor het riettekort is onder meer de enorm hoge prijs van containers. Bouwknegt: "Het kost nu 15.000 euro om een container hierheen te halen. In het verleden was dat 1700 euro." Het riet in de container kost 6000 euro en dat staat niet meer in verhouding tot de transportkosten. "Daardoor heeft het transport een hele tijd stilgelegen."

Riet uit de Weerribben?

Als Chinees riet niet te krijgen is, waarom gebruiken de rietdekkers dan niet gewoon Nederlands riet? "Je kunt riet zoals dat in de Weerribben prima gebruiken, maar er is te weinig van", zegt Bouwknegt. "Riet uit Nederland dekt de markt voor ongeveer dertig procent. En je kunt er nu geen beroep op doen, want het wordt in het voorjaar gesneden en gebonden."

Er gloort wel licht aan de horizon. Want na een periode waarin helemaal niks binnenkwam, wordt er nu mondjesmaat weer wat riet geleverd. In China worden de ronde balen nu los in de schepen gestort, in plaats van in een container. Daardoor omzeilen leveranciers de containerkosten.

Bouwknegt verwacht daardoor dit jaar nog zeven daken voor de Koloniën te kunnen vervangen. "Maar alles schuift op, dus het gaat sowieso allemaal langer duren."