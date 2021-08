Aardappelcampagne van start gegaan: 'Ze zien er goed uit!'

Ze rijden weer dagelijks door onze provincie. Vrachtwagens vol met aardappelen, onderweg naar de aardappelfabriek van Avebe in Gasselternijveen. Vandaag is de aardappelcampagne officieel begonnen. Behalve op zondag rijden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de vrachtwagens af en aan.

En dat betekent ook dat de boeren weer beginnen met rooien. Frans Wigchering uit Annerveen is druk bezig op zijn perceel in Schuilingsoord. Maar het is nog wel wat aan de vroege kant voor de aardappel. "Avebe moet toch een keer beginnen", legt de boer uit. "En dan kun je je melden of je in de eerste weken al wil leveren. Ik heb hier een perceel dat snel nat wordt als het regent, dus ik wil ze wel graag uit de grond halen, want straks kan ik er niet meer bij."

Heel veel aardappelen

De aardappelen worden opgehaald en naar de fabriek van Avebe in Gasselternijveen gebracht. 33.000 ton per week. Dat gebeurt dagelijks, op zondag na, van 's ochtends vroeg tot ' s avonds laat. De aardappelen komen niet alleen uit Drenthe. maar ook uit Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland en zelfs Duitsland.

Vanmiddag zijn de eerste aardappelen gebracht. "Ze zien er goed uit", zegt Cynthia Kleinjan van Avebe. "We zien wel dat de aardappelen een groeiachterstand hebben van een week door het koude voorjaar, maar de verwachting is dat dat de komende tijd nog bij gaat trekken."

De aardappelen komen aan bij de fabriek (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Zetmeel

Avebe verwerkt de aardappelen tot zetmeel. Ze belanden dus niet op je bord. "Nee, deze wil je niet eten", aldus Kleinjan. Zetmeel wordt wel gebruikt in voeding als bijvoorbeeld bindmiddel voor sauzen of in patat. Maar het wordt ook gebruikt in kleding of papier.

Voor de boer is het altijd spannend hoeveel zetmeel er in zijn aardappelen zit. Want hoe meer zetmeel, hoe hoger de opbrengst. Wigchering heeft er een goed gevoel over. "Ja, de aardappel ziet er goed uit. En deze typische hollandse zomer is ideaal voor de aardappel. Niet te warm, voldoende vocht. Dus dat komt helemaal goed."

De aardappelboeren leveren volgens een schema om de beurt aardappelen. Wigchering moet elke twee weken een partij rooien. De aardappelcampagne duurt tot halverwege mei volgend jaar. En dan zijn er als het goed is ruim een miljoen ton kilo aan aardappelen in de fabriek verwerkt.