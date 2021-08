'Jullie zijn nog niet klaar voor de komst van de wolf'

"Nederland zou per direct maatregelen moeten nemen tegen de komst van de wolf. Het roofdier zal zich sneller in Nederland uitbreiden en vestigen dan we denken." Dat zegt Frank Fass.

Hij is wolvendeskundige en oprichter van het Wolfcenter in het Duitse Dörverden, en sprak met RTV Noord.

'Er had allang campagne gevoerd moeten worden'

"Als we naar de situatie in Duitsland kijken, zien we dat de wolvenpopulatie de laatste jaren exponentieel is gestegen. En dat gaat ook in Nederland gebeuren", zegt Fass vastberaden. De Duitse wolvendeskundige vindt dat er in Nederland al lang en breed een campagne had moeten worden opgestart om de bevolking te informeren over wat het betekent dat wolvenroedels zich in Nederland gaan vestigen.

"Als schapenhouder zou ik bijvoorbeeld allang een goed anti-wolvenhek om het land heen hebben gezet", zegt de wolvenexpert. "Daar moet je nu al over nadenken, want de wolf komt misschien over een paar jaar pas bij je langs, maar dat kan ook morgen al zijn."

Eind Koude Oorlog zorgt voor opmars wolf

De opmars van de wolf is voor een groot deel te wijten aan de val van de Berlijnse Muur in 1989. Daarmee kwam een einde aan de Koude oorlog tussen Oost en West. Ook luidde die gebeurtenis het einde in van Duitse tweedeling tussen Oost- en West-Duitsland. Toen de fysieke grenzen wegvielen, kregen de wolven uit het oosten weer de vrije loop naar het westen.

In het wolfcenter in Döverden, vlak bij bij Bremen, geeft Fass rondleidingen over zijn terrein waar verschillende roedels in gevangenschap leven. Met exposities en lezingen wil hij begrip kweken voor de komst van de wolf en ook voorlichting geven hoe je daar als mens mee om moet gaan.

"De mens wordt van jongs af aan bang gemaakt voor de wolf, door liedjes en sprookjes is de wolf een mythisch monster geworden. Ik denk dat mens en wolf uiteindelijk heel goed samen kunnen leven, maar dat moet je dan als mens wel willen. En daar moet je je dan goed op voorbereiden."

Gemeenten moeten helpen

De Duitse wolvendeskundige denkt dat boeren in ons land moeten gaan nadenken over op welke wijze ze hun landerijen straks willen omheinen. Provincie en gemeenten moeten daarbij de helpende hand toesteken, vindt Fass. "Zo moet een schapenhek een bepaalde hoogte hebben en minstens veertig centimeter onder de grond door lopen, omdat een wolf een goede graver is."

Lees ook: