Raad van State veegt bezwaren tegen gaswinning bij Wapse van tafel

In het kleine gasveld bij Wapse wil het Canadese Vermilion tot 2034 3,16 miljard kubieke meter gas uit de bodem halen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf daar in 2019 groen licht voor. De Stichting GAS DrOvFr, de gemeente Westerveld en Milieudefensie maken ernstig bezwaar en stapten in mei naar de Raad van State.

'Omgevingsfonds niet nodig'

Westerveld vroeg de hoogste bestuursrechter om Vermilion geld in een omgevingsfonds te laten storten voor het bedrijf zou verder gaan met de winning. ''Exploitanten moeten iets terug doen voor de omgeving'', zei advocaat Robert van der Velde. Dat vindt de Raad van State niet nodig.

De Mijnbouwwet kent een schaderegeling die volgens de rechter voldoende is. Omkering van de bewijslast bij schade, zoals in Groningen na veel vijven en zessen is gebeurd, vindt de Raad van State bij kleine gasvelden een brug te ver. Daar is een wetswijziging voor nodig.

'Winning in Friesland heeft geen invloed'

Stichting GAS DrOvF vindt dat bij het berekenen van de bodemdaling rekening gehouden had moeten worden met de invloed van de gaswinning in Vinkega, Nijensleek en Weststellingwerf. Volgens de Raad van State heeft gaswinning daar geen invloed op bodemdaling in het Dieverveld.

