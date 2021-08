Drenten vallen in de prijzen tijdens de Hippiade in Ermelo

Zo mocht onder meer Xander Tuintjer (26) uit Gasselternijveenschemond de hoogste trede van het podium betreden tijdens de huldigingsceremonie. Met de vijfjarige tuigpaardmerrie Luna was de menner de beste in de enkelspan-klasse B. "De Hippiade vandaag was Luna haar derde wedstrijd. Dat ging hartstikke goed", is hij blij met de overwinning.

Ook was international Rudolf Pestman uit Eext succesvol met zijn 18-jarige bonte Diesel. Pestman behaalde goud in de klasse Z dressuur en zilver in de vaardigheid klasse ZZ. "Diesel is in de kracht van zijn leven", vertelde Pestman na afloop over zijn paard.

De Drentse provinciehoofdstad was ook goed vertegenwoordigd op het toernooi. In de klasse B en L tweespan mocht Lysanne de Jong uit Assen haar kwaliteiten laten zien met haar paarden VDB's My en VDB's Maysee. Ze pakte de winst met een score van 63,75.

Overige podiumplekken

In de dressuurklasse tweespan M/Z/ZZ greep Coevordenaar Harry Streutker met zijn twee paarden net naast de titel. De ervaren Ito Werkman was met Marjet en Sofie N de beste. Ook Mirjan Stadman uit Annen kwam net tekort, dit keer in de klasse enkelspan klasse B, voor pony's. Toch behaalde zij een knappe tweede plek met Rooys Frodo. En in de sulky-rubriek, waarbij de paarden voor een karretje worden gespannen, eindigde de Hoogeveense Anouk Mersman als tweede met haar paard Leona.

Volgens de organisatie was de sfeer op het Nationaal Hippisch Centrum tijdens het kampioenschap erg goed, ondanks de mindere weervoorspelling en het feit dat er geen publiek toegestaan was.