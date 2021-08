Wegwerkzaamheden splijten lintdorp in tweeën: 'Storm in glas water'

Het Zuiderdiep in Valthermond (Rechten: Google Streetview)

Inwoners van Valthermond uiten via social media hun ongenoegen over de omleiding die sinds gisteren geldt door wegwerkzaamheden aan het Zuiderdiep. De straat wordt in drie fasen aangepakt vanaf de rotonde van de Mondenweg tot aan Musselkanaal.

De alternatieve route zou volgens diverse inwoners onveilig en zelfs levensgevaarlijk zijn. Automobilisten worden momenteel verzocht over de Dreef of via de Valtherdijk de andere kant van het lintdorp te bereiken. Landweggetjes die volgens de gemeente 'gewoon goed' zijn, maar volgens inwoners vragen om ongelukken.

Geen optie

De gemeente Borger-Odoorn reageert rustig op de geluiden uit Valthermond. Beleidsmedewerker Peter Postema zegt: "Inwoners moeten nu gewoon even vijf minuten eerder van huis gaan."

Het Noorderdiep openstellen is volgens hem sowieso geen optie: "Bewoners willen graag de aansluiting van het Noorderdiep op de provinciale Mondenweg gebruiken. Daar heb je te maken met grote snelheidsverschillen. Als je daar een bord neerzet dat je alleen rechtdoor mag, draaien mensen evengoed links en rechts de provinciale weg op. Dat gaat gebeuren en dat is veel te gevaarlijk."

Storm in glas water

Volgens Postema zijn de zorgen bovendien ongegrond. Een storm in een glas water dus? "Ja. Wat zijn zorgen? Het is een omleiding waarbij het Zuiderdiep een stukje gestremd is. In de eerste fase gaat dat om het stuk dat de directe aansluiting op de Drentse Mondenweg vormt." Die fase duurt uiterlijk tot 1 oktober.

Daarna wordt in de tweede fase het stuk van de 24e laan tot de 12e laan onder handen genomen en in de slotfase - fase drie - gaat men aan de slag met het gedeelte van de 12e laan tot de Kevelinglaan "Dan kan men ook alweer, via het Noorderdiep, het Zuiderdiep op. Oftewel, dan geldt de omleiding ook niet meer", laat Postema weten.

Voltooiing

In maart volgend jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn. Dan heeft het Zuiderdiep een nieuwe asfaltlaag, een overrijdbare middengeleider en een nieuw voet- en fietspad. Daarnaast is er in het fietspad een regenwaterriool aangelegd en verbonden met de wijk. De oude straatverlichting heeft plaatsgemaakt voor nieuwe led-verlichting en ook de bruggen aan het Zuiderdiep zijn dan verbeterd.