Ook in september gratis zelftests uitgedeeld op vliegveld Eelde

Ook in september wordt aan terugkerende reizigers op Groningen Airport Eelde (GAE) een coronazelftest aangeboden. Dat zou aanvankelijk alleen in juli en augustus gebeuren, maar het kabinet heeft besloten dat ook volgende maand te doen.

Demissionair minister Hugo de Jonge: "Een zelftest doen is een kleine moeite. Maar door te testen, verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden."

Anderhalf miljoen zelftests

Naast de luchthaven in Eelde, delen medewerkers van de GGD de coronatests ook uit op de andere vliegvelden in Nederland. Het gaat om Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport. Naar verwachting worden tot en met eind september ruim anderhalf miljoen zelftests uitgedeeld aan reizigers.

Met de zelftests kan relatief eenvoudig door de reiziger zelf gekeken worden of hij besmet is met corona Wel is de zelftest minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen in de teststraat. Daarom is de zelftest niet te gebruiken als sprake is van coronaklachten of als je dicht bij iemand corona bent geweest. Bij een positief resultaat uit de zelftest is het advies je daarna te melden bij de GGD.

Gebruik stimuleren

Naast de aangeboden zelftests op de Nederlandse luchthavens probeert het demissionaire kabinet ook op andere manieren het gebruik ervan aan te moedigen. Zo kunnen studenten kosteloos zelftests bestellen om zich in de zomer en bij de start van het studiejaar te testen. Ook ontvangen acht miljoen Nederlandse huishoudens deze maand een brief waarin een code zit waarmee ze gratis twee zelftests kunnen bestellen.

