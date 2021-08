Plan voor appartementen in Roner Sterrenwacht 'in de mottenballen'

Het plan om negen luxe appartementen te bouwen in de voormalige Sterrenwacht in Roden, kan in de mottenballen. Dat zegt eigenaar Wim Verkaik.

Meerdere bezwaarmakers hebben kritiek op de plannen van Verkaik. Zo zijn er vragen over de verkeersveiligheid van de Mensingheweg en de ecologie op het terrein.

Bouw ligt stil

Verkaik zegt zoveel mogelijk rekening te willen houden met de natuur in de omgeving. "Zo gaan we geen extra licht gebruiken op het terrein en willen we de natuurlijke waarden behouden", zegt hij. "We wilden onze plannen met specialisten toelichten, maar de buurt ging niet op die uitnodiging in."

De bouw ligt nu dus helemaal stil. "We gaan ervan uit dat het maken van plannen voor het terrein langere tijd zal stilliggen", zegt Verkaik.

Hakken in het zand

Zowel Verkaik als de gemeente Noordenveld hadden gehoopt meer tempo te kunnen maken met de plannen. "Dat had ook gekund als de gemeente de buurt per brief had laten weten dat ze niet van plan is ook aan de westkant van de Mensingheweg woningen te bouwen. De gemeente was daar niet toe bereid, waardoor de omwonenden de hakken in het zand hebben gezet."

Lees ook: