Tv-docu De Kinderen van Ruinerwold genomineerd voor Televizier-Ring

Documentairemaakster Jessica Villerius vindt de nominatie een enorme eer. "We hopen dat we de eerste docu zijn die deze mooie publieksprijs wint, omdat het wellicht het pad zal plaveien voor ándere (beginnende) documentairemakers."

Volgens haar kost het maken van dit soort series niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. "Hopelijk komt er meer budget vrij voor ingewikkelde maatschappelijke documentaires, juist omdat het publiek dan laat weten dat ze dat graag zien. Dus mocht je onder de indruk zijn van de serie, dan waarderen we je stem."

Kinderen van Ruinerwold

In de vierdelige tv-serie kwam naar voren hoe vader Gerrit Jan van D. het gezin in een ijzeren greep had en zijn kinderen van hun vrijheid beroofde, mishandelde en misbruikte. De oudste kinderen vertelden in de documentairereeks hoe hun vader hen regelmatig ernstig mishandelde en misbruikte. Zij waren in hun jeugd naar eigen zeggen altijd bang voor hem.

De oudste kinderen van Ruinerwoldvader Van D. besloten zelf dat er een documentaire over hun leven moest komen. Zoon Israel, die het gezin in oktober 2019 ontvluchtte, belde Jessica Villerius zelf op. De eerste aanleiding was volgens hem dat veel dingen die in de media over het gezin werden gezegd en geschreven niet klopten. "De druk van de pers, zowel uit binnen- als buitenland was zo groot, dat de kinderen een manier hebben gezocht om hun verhaal te doen", vertelde Villerius al eerder over de serie.

Andere genomineerden

Onder meer Kopen zonder Kijken (RTL4), Even Tot Hier (BNNVARA), De Slimste Mens (KRO-NCRV) en Oogappels (BNNVARA) zijn gekwalificeerd voor de televisieprijs. Vorig jaar won het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk de Gouden Televizier-Ring.

